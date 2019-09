Drogenmissbrauch: 51-Jähriger schlägt mit Spaten auf Auto ein 

In Bischofsheim hat ein 51 Jahre alter Mann mit einem Spaten auf ein Auto eingeschlagen. (Symbolbild)

In Bischofsheim nehmen Polizeibeamte einen Mann fest. Außerdem finden sie Drogen bei ihm.

Bischofsheim (Groß-Gerau) – Polizeibeamte staunten am Telefon nicht schlecht, als Zugpassagiere von einem Mann berichteten, der im Bereich der Hafenstraße ein Auto demolierte. Er hatte einen Spaten gezückt und auf das abgestellte Fahrzeug eingedroschen.

Bischofsheim: Polizei findet Drogen bei Randalierer

Eine Polizeistreife konnte dem Mann den Spaten entreißen und ihn am Tatort festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte der Festgenommene keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Darüber hinaus wurden bei ihm Kleinstmengen an Amphetamin gefunden.

Der 51 Jahre alte Festgenommene kam über Nacht in Polizeigewahrsam und muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

marv

