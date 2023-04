„Blitzermarathon“: Mehr als 200 Kontrollpunkte in Hessen

Ein Auto spiegelt sich an einem Kontrollpunkt im Blitz, der zu einem Gerät zur Geschwindigkeitsmessung gehört. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In Hessen beteiligt sich die Polizei seit Freitagmorgen am sogenannten Blitzermarathon. Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages werde im gesamten Bundesland von 6.00 bis 22.00 Uhr verstärkt die Geschwindigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern gemessen, teilte die Polizei mit. Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte sollen dabei an rund 200 Messstellen zum Einsatz kommen.

Frankfurt am Main - Kontrolliert werde dabei insbesondere an typischen Unfallstellen sowie Schulen oder Kindergärten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Morgen. dpa