Bombe in Frankfurt entdeckt - Direkt an wichtiger Bahnstrecke

Von: Florian Dörr

Teilen

Eilmeldung.jpg © Ippen Media

Bombenfund in Frankfurt: An einer Bahnstrecke im Norden der Stadt wurde eine Fliegerbombe entdeckt.

Frankfurt - In Frankfurt wurde am Mittwoch (17. Mai) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort liegt nach ersten Angaben der Polizei direkt an der Bahnstrecke am Frankfurter Berg. Die Strecke ist für Pendler wichtig, da sie Frankfurt mit Mittelhessen verbindet.

Weitere Informationen über eine geplante Entschärfung und damit einhergehende Auswirkungen auf die Bevölkerung - Evakuierung oder Sperrung der Bahnlinie - liegen noch nicht vor. (fd)

Weitere Informationen folgen.