Flüchtlinge im Haus von Hells-Angels-Boss? Geplatzter Deal wirft Fragen auf

Fast hätte ein Boss der Hells Angels eine Unterkunft für 70 Flüchtlinge gestellt. Doch dann platzte der Deal mit dem Kreis Gießen.

Pohlheim – Knapp 70 Flüchtlinge sollten im vergangenen Jahr in einem früheren Hotel in Garbenteich unterkommen, der hauptamtliche Kreisbeigeordnete hatte dies bereits öffentlich bekannt gegeben. Der dortige Eigentümer aber ist Robert Toprak, der führende Kopf der Hells Angels im Raum Gießen. Nach internen Diskussionen hat der Landkreis den Vertrag platzen lassen. Die Reaktion eines Pohlheimer Parlamentariers auf die Entscheidung wirft allerdings Fragen auf.

Der Fall liegt ein knappes Jahr zurück. Hans-Peter Stock, zu diesem Zeitpunkt hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent des Landkreises, hatte im September vergangenen Jahres in einer Sitzung des Pohlheimer Stadtparlaments öffentlich bereits Vollzug gemeldet. Im Gebäude des im März 2022 geschlossenen Hotels »Zum grünen Baum«, so berichtete Stock, sollten ab November »in einem ersten Schritt« 43 Flüchtlinge untergebracht werden. Platz sei dort für 69 Menschen.

Keine Auskunft vom Kreis Gießen zum geplatzten Deal

Zwei Monate später verkündete Stock dann die Kehrtwende. Während einer Info-Veranstaltung Mitte November in der Sport- und Kulturhalle in Garbenteich wollte ein Pohlheimer wissen, wann denn die ersten Flüchtlinge im früheren Hotel »Zum grünen Baum« einziehen. Stock reagierte mit einer denkbar kurzen Antwort. »Niemals«, sagte er.

Gelder in Höhe von jährlich rund 350 000 Euro aus der öffentlichen Hand dürften dem Eigentümer des früheren Hotels »Zum grünen Baum« in Garbenteich entgangen sein. © Stefan Schaal

Schmallippig reagierte auch die Pressestelle des Landkreis auf Nachfragen zu den Hintergründen des geplatzten Deals. »Die Verhandlungen für eine Anmietung betreffen privatrechtliche Belange, über die wir keine Auskunft geben können«, erklärte Dirk Wingender, Specher des Landkreises.

Ehemaliges Hotel in Pohlheim gehört Hells-Angels-Boss

Eine Recherche dieser Zeitung im Grundbuch ergibt unterdessen, dass Eigentümer des Anwesens Robert Toprak ist. Toprak ist, wie ein Vertreter des Polizeipräsidiums Mittelhessen in einem Gespräch mit dieser Zeitung vor wenigen Wochen im Juni bestätigt hat, der Präsident des Gießener Charters der Hells Angels, direkter Nachfolger des 2016 getöteten Aygün Mucuk.

Vor diesem Hintergrund, angesichts der Verbindungen der Hells Angels mit dem Rotlichtmilieu, ist die Entscheidung, in dem Gebäude keine Flüchtlinge unterzubringen, geschweige denn ukrainische Frauen mit Kindern, nachvollziehbar. Jahrelang haben in dem früheren Hotel Prostituierte des Bordells »FKK World« in Garbenteich übernachtet.

Hells-Angels-Boss gingen durch geplatzten Deal Hunderttausende Euro verloren

Nach Informationen dieser Zeitung sind der Absage durch den Landkreis kontroverse Diskussionen innerhalb der Kreisverwaltung vorausgegangen. Einzelne Pohlheimer Stadtverordnete haben interveniert und der Kreisverwaltung ihre Bedenken vorgetragen, Flüchtlinge in diesem Gebäude unterzubringen.

Bei derartigen Unterkünften spielt Geld eine durchaus erhebliche Rolle. Eigentümer von Gemeinschaftsunterkünften erhalten Tagessätze pro Person. Wingender, Sprecher des Landkreises, hat auf Nachfrage im Oktober vergangenen Jahres betont, die Höhe werde immer im Einzelfall vereinbart und sei von Faktoren wie der Lage und der Infrastruktur der Immobilie abhängig. Im Durchschnitt bewege sich ein Tagessatz im Landkreis allerdings bei 14 Euro pro Flüchtling.

Bei 69 Flüchtlingen, die in Garbenteich vorgesehen waren, hätten dies knapp 30 000 Euro im Monat bedeutet. Hells-Angels-Boss Toprak dürften durch den geplatzten Deal somit Gelder in Höhe von jährlich rund 350 000 Euro aus der öffentlichen Hand entgangen sein.

Rede eines Pohlheimer CDU-Parlamentarierer wirft Fragen auf

Dies mag im Umfeld Topraks zu Ärger geführt haben. Fragen wirft derweil eine Rede auf, die ein Stadtverordneter in Reaktion auf die Entscheidung der Kreisverwaltung gehalten hat. Samuel Gergin, Vertreter der CDU-Fraktion, schimpfte im vergangenen Herbst im Pohlheimer Stadtparlament über den Landkreis.

Gergin machte die Absage des Landkreises Anfang Oktober überhaupt erst öffentlich. Er sei »entsetzt«, erklärte er und sprach dem Landkreis den Willen ab, sich um Flüchtlinge kümmern zu wollen. »Der Landkreis hat eine Entscheidung gegen die Hilfe für Flüchtlinge getroffen«, sagte Gergin, der in der Stadt Gießen als Geschäftsmann in der Immobilien- und Schmuckbranche bekannt ist. 2015 hat er gemeinsam mit seinem Bruder das einstige »Fernmeldeamt« der Telekom in der Liebigstraße in Gießen für kolportierte rund acht Millionen Euro gekauft.

Gergin machte in seiner Rede deutlich, dass er detailliert Kenntnisse von den Vertragsverhandlungen für die geplante Flüchtlingsunterkunft in Garbenteich hatte. Er habe den Schriftverkehr »komplett gesichtet«, sagte er und berichtete von Absprachen mit Sachbearbeitern des Landkreises. »Pläne wurden aufgesetzt, mit Architekten gesprochen, Brandschutzkonzepte erstellt.« Der Landkreis habe die Vereinbarung zu der Unterkunft »grundlos« abgesagt. Gergin zitierte zudem Dezernent Stock. Dieser habe erklärt: »Mein Gott, es ist abgelehnt, finden Sie sich damit ab.«

Verbindungen zwischen CDU-Fraktion in Pohlheim und Hells Angels?

Diese Zeitung hat bei Gergin und der CDU-Fraktion nachgefragt, wie es zu der Rede gekommen ist und was sie bezwecken sollte. Gibt es Verbindungen zwischen Vertretern der Pohlheimer CDU-Fraktion und den Hells Angels?

Gergin berichtet, er habe im Oktober kurz vor der damaligen Parlamentssitzung erfahren, dass der Landkreis der Flüchtlingsunterkunft in Garbenteich eine Absage erteilt hatte. »Dies hat mich dazu bewegt, nachzuhaken.«

Toprak sei ihm seit Schulzeiten bekannt, dieser habe bei seinem Redebeitrag aber keine Rolle gespielt, sagt Gergin. Eine andere Person, die damals einen Pachtvertrag über das Gebäude in Garbenteich besaß, sei auf ihn zugekommen und habe ihm den Schriftverkehr mit dem Landkreis gezeigt. Hintergrund seiner Rede sei vor allem der hohe Bedarf an Flüchtlingsunterkünften gewesen, eine Einrichtung in dem früheren Hotel hätte die Stadt von Entscheidungs- und Zeitdruck befreit. »Die Intention meines Redebeitrags war dem Grunde nach, besonnen zu entscheiden und nicht getrieben von Zeitnot.«

CDU-Fraktion Pohlheim wirft Vorwürfe zurück

Malke Aydin, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, betont, der Großteil der Fraktion habe von den Zusammenhängen des gescheiterten Deals bis zur Anfrage dieser Zeitung überhaupt nichts gewusst. »Als gesamte Fraktion - einschließlich Herrn Gergin - würden wir es angesichts unseres Wertekanons als problematisch empfinden, eine humanitäre, vom Landkreis verantwortete Flüchtlingseinrichtung via Pacht in die Hände einer Gruppe zu geben, deren Agenda dem Wertekonsens unserer demokratisch gewählten Institutionen weithin nicht entsprechen dürfte.«

Aydin erklärt weiter: »Kein Mitglied der Pohlheimer CDU-Fraktion gehört den Hells Angels an.« (Stefan Schaal)