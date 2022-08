Brand auf Bauernhof: Feuerwehr im Großeinsatz

Brennende Strohballen bei Wiesbaden-Kloppenheim. © --/5vision Media /dpa

Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wiesbaden am Dienstagmittag hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst war aus bislang unbekannten Gründen ein Wohnwagen mit Anhänger in Brand geraten, die Flammen griffen auf eine Scheune sowie auf etwa 70 Heuballen über.

Wiesbaden - Da sich das Anwesen außerhalb befand, musste das Löschwasser mit speziellen Tankfahrzeugen zum Brandort im Stadtteil Kloppenheim gebracht werden. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute vor Ort. dpa