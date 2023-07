Brand auf Firmengelände: Starke Rauchentwicklung

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auf dem Gelände einer Firma in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte es in einem Becken zur Bitumenverarbeitung. Bitumen ist ein teerähnliches Mineralölprodukt und wird unter anderem zum Straßenbau verwendet. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung, die Anwohner sollten laut Polizei über Rundfunk gewarnt werden.

Bischofsheim - Zur möglichen Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. dpa