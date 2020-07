Großbrand in Fertigungshalle - Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Im Kreis Waldeck-Frankenberg kommt es zu einem Brand. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Battenfeld - In der Nacht zum Dienstag (07.07.2020) wurde der Polizeistation Frankenberg (Im Norden von Hessen) gegen 02.45 Uhr gemeldet, dass auf dem Firmengelände einer Maschinenbaufirma in Allendorf-Eder (Ortsteil Battenfeld) im Kreis Waldeck-Frankenberg die Brandmeldeanlage ausgelöst hat.

Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife in der Tulpenstraße (im Norden von Hessen) konnte diese feststellen, dass eine Fertigungshalle in Brand steht. Am Brandort sind die Feuerwehren der Gemeinden Allendorf, Battenfeld, Rennertehausen, Haine und Frankenberg im Einsatz. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten, der Brandschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Laut Polizei wird die Bevölkerung gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Brand im Landkreis Kassel*: In Wolfhagen hat eine Lagerhalle in Flammen gestanden. Etwa 170 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Schaden ist riesig. Nun droht ein Abriss. Wolfhagens Stadtbrandinspektor Brunst, der den Einsatz der letztlich insgesamt 200 Einsatzkräfte leitete, betonte dann auch, dass es in Wolfhagen der größte Brandeinsatz der vergangenen Jahrzehnte gewesen sei.

In der historischen Altstadt von Wolfhagen nahe Kassel steht eine Scheune in Brand*. Die Feuerwehr rückt zu einen Großeinsatz aus. Das Abflämmen von Unkraut war laut Polizei vermutlich die Ursache für den Brand einer Fachwerkscheune in der Wolfhager Innenstadt (Kreis Kassel) am Donnerstagabend um 17.30 Uhr. Dabei stand der Dachstuhl der Scheune in der Historischen Altstadt in Flammen. (Von Luisa Ebbrecht) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks