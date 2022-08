Heusenstamm: 62-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

Polizisten während des Feuerwehreinsatzes in Heusenstamm. © 5vision.media

In Heusenstamm kommt es in Heusenstamm im Kreis Offenbach zu einem Brand. Der 62-jährige Bewohner stirbt an den Folgen.

Heusenstamm - Beim Brand in seinem Einfamilienhaus ist ein 62 Jahre alter Mann aus Heusenstamm tödlich verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntag (21. August) in der Küche ausgebrochen, berichtete die Polizei in Offenbach. Die genaue Ursache sei aber noch unklar.

Wie die Agentur 5vision.media berichtet, wurde der Verstorbene noch an der Einsatzstelle umfangreich durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine umliegende Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen schließlich erlag.

Weiter heißt es, dass zwei Feuerwehrleute nach dem Einsatz von Rettungskräften behandelt werden mussten. Die Wohnung sei nach ersten Informationen nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Gebäudeschadens stehe auch noch nicht fest. Der Mann sei allein in dem Haus gewesen. (nak/dpa)

