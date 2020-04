Bad Nauheim – Brand in einem Wohnhaus fordert zwei Todesopfer

In Bad Nauheim kam es zu einem Brand in einem größeren Wohnhaus. Während der Löscharbeiten haben Feuerwehrleute zwei Leichen gefunden. Nun ermittelt die Polizei.

kommt es am Montagmorgen zu einem in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehrleute finden bei den Löscharbeiten zwei verstorbene Personen.

Die Polizei ermittelt.

Update, 20.4.2020, 9.03 Uhr - Die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße in Bad Nauheim laufen noch immer. "Die Arbeiten gestalten sich schwierig", erklärte Kreisbrandinspektor Lars Henrich auf Nachfrage. Das Dach und die Dachhaut müsse geöffnet werden, damit der Rauch und die Hitze entweichen könne. Bei dem Dach handelt es sich aber um ein gewölbdes Dach mit Metallbahnen. Die Feuerwehr ist mit speziellen Sägen vor Ort, um das Dach zu öffnen.

Als die Feuerwehr gegen 6.05 Uhr alarmiert wurde, war schon von Weitem eine Rauchsäule zu sehen. Die Flammen hatten sich schon im Penthouse des Hauses ausgebreitet. Die zwei Bewohner dieser Wohnung wurden leblos aufgefunden. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses sind alle in Sicherheit und werden vom Rettungsdienst betreut, sagte Henrich.

Das Haus sei bis auf das Penthouse auch weiterhin bewohnbar. "Die anderen Geschosse haben keinen größeren Schaden genommen", erklärte Henrich. Das Penthouse sei allerdings ausgebrannt.

Im Einsatz sind alle Feuerwehren der Stadt und Stadtteile Bad Nauheim sowie die Feuerwehr der Stadt Friedberg. Auch Bad Nauheims Bürgermeister Klaus Kreß ist vor Ort.

Durch das Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kommt es zu Verkehrsbehinderungen rund um die Gutenbergstraße.

Erstmeldung, 20.4.2020, 8.28 Uhr – Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes in Bad Nauheim. Die Feuerwehr wurde am frühen Montagmorgen (20.04.2020) zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in die Gutenbergstraße gerufen. Ein Sprecher der Polizei erklärte auf Anfrage, dass die Feuerwehrleute während der Löscharbeiten zwei verstorbene Personen in der brennenden Etage gefunden haben.

Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen wohl im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch im Einsatz, der Brand war aber bereits am Morgen gelöscht.

Die Brandermittler der Polizei gehen der Ursache des Brandes auf den Grund.

Weitere Informationen folgen.

iwe/mmf

