Feuerwehr muss bei Brand Mehrfamilienhaus evakuieren - zwei Verletzte

Bei einem Wohnungsbrand in Hanau wurden zwei Menschen verletzt. Die Feuerwehr musste das Mehrfamilienhaus evakuieren.

In Hanau bricht ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Alle Menschen werden von der Feuerwehr aus dem Komplex evakuiert.

Hanau - Am Sonntagnachmittag (05.01.2020) hat eine Wohnung in Hanau gebrannt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Dies teilte die Polizei Südosthessen am Sonntag in einer Meldung mit.

Demnach brach der Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kiefernweg 5 in Hanau aus. Laut Feuerwehr war ein Weihnachtsbaum mit echten Kerzen für den Brand in Hanau verantwortlich. Nähere Informationen zur Brandursache liegen noch nicht vor.

Bewohner versuchen Brand in Hanau zu löschen - eine schlechte Idee

Die 84 Jahre alte Wohnungsinhaberin und ihr 59-jähriger Gast versuchten den ausgebrochenen Brand zu löschen. Eine schlechte Idee: Dabei wurden sie „nicht unerheblich“ verletzt. Bei dem Löschversuch zogen sie sich Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Beide mussten aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Brand in Hanau: Feuerwehr muss Mehrfamilienhaus evakuieren

„Vorsichtshalber wurden die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht“, teilt die Polizei Südosthessen in der Meldung mit. Nach den Löscharbeiten konnten jedoch alle Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen.

Ein #Zimmerbrand in #Hanau beschäftigte die hauptamtlichen Kräfte sowie die #Freiwillige #Feuerwehr heute am späten Mittag. Das #Feuer wurde von den Anwohnern vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, 2 Personen wurden mit leichten #Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. pic.twitter.com/pj1nH58Xaa — Feuerwehr Hanau (@FeuerwehrHanau) January 5, 2020

Schaden geht nach Brand in Hanau in die Zehntausende

Den Schaden beziffern die Beamten der Polizei auf etwa 20.000 Euro. Nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus in Hanau ermittelt die Kriminalpolizei.

tvd

Es rauchte in einer Wohnung in Hanau. Als die Feuerwehr eintraf, brannte nicht nur das Essen auf dem Herd.