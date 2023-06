Brand in Mehrfamilienhaus: Acht Bewohner im Krankenhaus

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Acht Menschen, darunter zwei Kinder, sind nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagabend in dem Gebäude ein Brand in der Wohnung eines 52-Jährigen ausgebrochen. Mit Unterstützung seines Pflegers und Nachbarn retteten die Einsatzkräfte den gehbehinderten Mann aus seiner brennenden Wohnung.

Rüsselsheim am Main - Polizei und Feuerwehr evakuierten das restliche Haus. Die Bewohner, die ins Krankenhaus kamen, wurden dort auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht.

Die Wohnung des 52-Jährigen sowie eine weitere Wohnung in dem Mehrfamilienhaus waren, nachdem das Feuer gelöscht wurde, nicht mehr bewohnbar. Die Schadenhöhe sowie Brandursache waren zunächst nicht bekannt. dpa