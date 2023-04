Brand in Zoogeschäft - Gebäude stürzt ein: Hoher Sachschaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) ist das Gebäude eines Zoogeschäfts eingestürzt. Wie es zu dem Feuer am Samstagmorgen kam, war laut Polizei zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes seien keine Tiere in dem Laden gewesen. Verletzt wurde niemand.

Aßlar - Die Zoohandlung befindet sich in einer Gewerbehalle, in der mehrere Geschäfte angesiedelt sind. Durch das Feuer wurden auch ein Textil- und ein Schuhladen beschädigt. Nach knapp zwei Stunden war der Brand gelöscht. Ein Statiker des Technischen Hilfswerks überprüfe derzeit den Brandort, sagte ein Sprecher. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. dpa