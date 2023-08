Brand mit einer Toten in Einrichtung durch Herd verursacht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Das tödliche Feuer in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Eschwege ist durch einen eingeschalteten Herd verursacht worden. Dies hätten Polizisten am Montag bei der Untersuchung des Brandortes festgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Feuer in einer Dachgeschosswohnung am Sonntagabend war die 56-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden, sie starb wenig später im Krankenhaus.

Eschwege - Vier weitere Bewohner der Einrichtung wurden unverletzt aus dem Gebäude gerettet. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 100.000 Euro. dpa