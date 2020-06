Brand in Offenbach: Große Gartenhütte steht in Flammen

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand in Offenbach mit fünf Einsatztrupps in voller Schutzmontur inklusive Atemmasken (Symbolbild).

Seit dem Morgen brennt in Offenbach eine 200 Quadratmeter große Gartenhütte. Die Feuerwehr ist über Stunden vor Ort.

In Offenbach steht eine 200 Quadratmeter große Gartenhütte in Brand.

Über Stunden bekämpft die Feuerwehr die Flammen.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Offenbach - In der Merianstraße in Offenbach brennt eine große Gartenhütte. Gegen 6.45 Uhr meldeten am Sonntag (07.06.2020) laut Feuerwehr viele Anrufer den Brand.

Brand in Offenbach: Große Gartenhütte in Flammen

Es handelt sich um eine 200 Quadratmeter große Gartenhütte. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit fünf Einsatztrupps in voller Schutzmontur inklusive Atemmasken. Eine Ausbreitung des Feuers auf Nachbargrundstücke konnte verhindert werden.

Um 8.15 Uhr kam vom Einsatzleiter zwar die ersehnte Meldung: „Feuer unter Kontrolle“, aber wegen der dort gelagerten Brandlast dauern die Nachlöscharbeiten auch zwei Stunden später noch an. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar.

Offenbach: Immer wieder Brände von Gartenhütten – Feuerwehr im Einsatz

Immer wieder muss die Feuerwehr in Offenbach zu Bränden von Gartenhütten ausrücken. Nach einer Serie von Feuern in Gartenhütten im vergangenen Sommer ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung. Nach einem weiteren schweren Brand in Offenbach verloren die Bewohner eines Mehrfamilienhauses ihr Zuhause. Der Sachschaden ist enorm.

slo