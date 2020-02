Brand im Windrad bei Körle: Feuerwehr kann nicht löschen - Straße voll gesperrt

Bei Körle im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen) ist eine Windkraftanlage in Flammen aufgegangen - gelöscht werden kann die Anlage nicht.

Brand in einem Windrad

Standort ist bei Körle im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen)

Feuerwehr kann nicht aktiv löschen

Einsatz für die Feuerwehr: Am Samstagnachmittag ist bei Körle im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis eine Windrad in Flammen aufgegangen.

Neben der Polizei sind auch die Feuerwehren aus Körle, Guxhagen und Melsungen mit 41 Einsatzkräften vor Ort. Aktiv gelöscht werden kann der Brand aber nicht, da die Gefahr besteht, das Teile des Windrads herabstürzen.

Brand im Windrad bei Körle: Ursache noch unklar

Warum daer Brand in dem Windrad ausgebrochen ist, ist noch unklar. Gemeldet wurde das Feuer am Samstag gegen 16 Uhr. Das Windrad steht an der Kreisstraße zwischen Körle und dem Guxhagener Ortsteil Albshausen.

Die Windkraftanlage hat eine Höhe von etwa 90 Metern und steht auf einem 30 Meter hohen Hügel etwa 100 Meter von der Kreisstraße entfernt. Das Maschinenhaus der Anlage stand lichterloh in Flammen - einzelne Teile des Gehäuses sind zu Boden gestürzt. Deshalb hat die Feuerwehr den Bereich um das Windrad abgesperrt.

Brand im Windrad bei Körle: Kreisstraße Richtung Guxhagen-Albshausen voll gesperrt

Auch die Kreisstraße wurde vorsichtshalber voll gesperrt. Die Sperrung kann noch bis zum Sonntag andauern, da die Straße erst wieder freigegeben wird, wenn der Betreiber das Windrad abgebaut oder repariert hat. Problem: Bis zum frühen Abend war der Betreiber der Windkraftanlage nicht zu erreichen.

Die bei dem Brand herabgestürzten Teile haben ein paar Büsche am Boden angekokelt, allerdings besteht laut Feuerwehr nicht die Gefahr, das sich das Feuer ausbreitet.

Brand im Windrad: Bei Trendelburg stürzten im Sommer 2018 Teile herab

Feuer in einem Windrad gab es auch im Juni 2018 bei Trendelburg* im Landkreis Kassel: Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand nicht löschen, sondern musste das feuer von selbst erlöschen lassen. Da Teile des Gehäuses in die Tiefe stürzten, wurde auch hier damals der Bereich großräumig abgesperrt.

Rund zwei Wochen später war das Windrad repariert und wieder in Betrieb. Vermutet wurde, dass ein technischer Defekt im Maschinenhaus den Brand ausgelöst hat. Den Schaden am Windrad hat der Betreiber damals mit etwa 75.000 Euro* angegeben.

Von Helmut Wenderoth

Rubriklistenbild: © Helmut Wenderoth