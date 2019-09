Sechs Autos gehen in Flammen auf - Stecken IAA-Proteste hinter der Brandstiftung?

In Heusenstamm haben Unbekannte sechs Autos bei einem Autohändler angezündet. Seit einigen Wochen häufen sich Brände dieser Art. Handelt es sich um Protest-Aktionen?

Update vom Mittwoch, 04.09.2019, 15.06 Uhr: Nachdem sechs Autos in Heusenstamm in Flammen standen, wurde über mögliche IAA-Proteste spekuliert. Es lägen derzeit keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor, wie die Polizei mitteilte. Bei den durch das Feuer beschädigten Autos handelt es sich um Wagen der Marken Fiat, Saab, Skoda, Vw, Audi, BMW und Mercedes.

Update vom Mittwoch, 04.09.2019, 11.10 Uhr: In der Nacht zu Mittwoch (04.09.2019) sind sechs Mittelklasse-Gebrauchtwagen auf dem Gelände eines Autohauses in Heusenstamm abgebrannt. Bereits jetzt geht die Polizei von Brandstiftung aus. Aktuell ist die Kriminalpolizei vor Ort und betreibt Spurensicherung. Es ist nicht der erste Angriff auf Autos. Immer wieder kam es in den letzten Wochen im Rhein-Main-Gebiet zu Anschlägen dieser Art. Nun vermuten erste Medien einen Zusammenhang mit den IAA-Protesten.

Brand in Heusenstamm: Spekulationen über Zusammenhang mit IAA

Erst vor wenigen Tagen wurden 40 Luxusautos in einem Autohaus in Kronberg demoliert, damals tauchte ein Bekennerschreiben auf dem linken Internetportal "Indymedia" auf. Klima-Aktivisten sollen hinter dem Anschlag stecken. Sie wollen damit angeblich gegen die IAA demonstrieren. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Mitte August gingen sieben Autos in Frankfurt-Bockenheim in Flammen auf. Auch dort geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Verantwortlichen werden weiter gesucht. Ein Bekennerschreiben, das kurz später aufgetaucht ist, stiftet Verwirrung.

Die Polizei Südosthessen sucht nun wegen des Brands in Heusenstamm dringend Zeugen. Menschen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Borsigstraße unterwegs waren und etwas Verdächtiges gesehen haben, melden sich bei der Kripo unter 069/8098-1234.

Erstmeldung vom Mittwoch, 04.09.2019, 6.40 Uhr: Heusenstamm/Offenbach - Bei einem Autohändler in Heusenstamm (Kreis Offenbach) brannte es in der Nacht auf Mittwoch (04.09.2019). Sechs Autos standen gegen 1.30 Uhr in der Borsigstraße in Flammen. Die Mittelklassewagen seien komplett zerstört, sagte ein Polizeisprecher.

Heusenstamm: Sechs Auto brennen bei Händler

Die Feuerwehr war damit beschäftigt zu verhindern, dass die Flammen auf eine angrenzende Druckerei, ein Firmengebäude und weitere Fahrzeuge übergriffen. Die Borsigstraße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Durch die große Hitze wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Offenbach: Brandstiftung im Unterholz

Nur wenig später wurde die Feuerwehr wieder alarmiert. In Offenbach brannte an einer Feldgemarkung Unterholz. Um die genaue Stelle zu finden, wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Anwohner seien nicht in Gefahr gewesen, sagte der Polizeisprecher.

In beiden Fällen gebe es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, war zunächst unklar.

Ein Brand in Heusenstamm war auch die Folge eines tödlichen Unfalls. Er hatte weitreichende Folgen. Nach einem Unfall mit einem Kind (7) in Heusenstamm erhebt ein Ersthelfer Vorwürfe gegen die Polizei.

Einen Großeinsatz im Raum Heusenstamm hatte ein vermisster Mann ausgelöst: Hubschrauber und Spürhunde suchten ihn.

kke