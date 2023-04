Brandursache im Haus des „Kannibalen von Rotenburg“ unklar

Die Ursache des Feuers in dem früheren Haus des als „Kannibalen von Rotenburg“ bekannt gewordenen Armin Meiwes ist weiterhin unklar. Es werde von Brandstiftung ausgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Fulda am Mittwoch. Ob diese fahrlässig oder vorsätzlich ausgeübt worden sei, müsse ermittelt werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei sowie Brandexperten des Landeskriminalamts hatten am Dienstag die Überreste des bei dem Feuer in der Nacht zum Montag zerstörten Hauses besichtigt.

Rotenburg an der Fulda - Erschwert wurde ihre Arbeit durch einzelne Glutnester, die sich immer noch entzündeten.

Den Schaden des baufälligen Fachwerkhauses in Rotenburg an der Fulda (Hessen), das seit Jahren nicht bewohnt worden war, schätzte die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Verletzt worden war bei dem Feuer niemand.

Der ehemalige Bewohner des Hauses sitzt wegen Mordes und Störung der Totenruhe in Haft. Meiwes hatte im Jahr 2001 einen Internet-Bekannten getötet, zerlegt und Teile des Körpers gegessen. Der Fall und die anschließenden Gerichtsverhandlungen hatten deutschlandweit großes Aufsehen erregt. dpa