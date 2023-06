Brütende Enten-Mama von Verkehrsinsel an Mainzer Kreisel gerettet

Von: Robin Kunze

Eine Enten-Mama nistet am Mombacher Kreisel. Tierliebe Helfer stiften einen Sonnenschirm. © Kleintierhaus Tierheim Mainz

Eine Enten-Dame wählt einen Grünstreifen am Mombacher Kreisel in Mainz für ihr Nest. Tierschützer retten sie und ihr Gelege.

Mainz - Eigentlich brüten Enten bevorzugt in gut versteckten Nestern in der Vegetation, wo die Küken geschützt vor Raubfeinden aufwachsen können. Eigentlich. Vor Raubfeinden musste sich eine ganz spezielle Enten-Mama bei dem Nistplatz ihrer Wahl zwar auch nicht fürchten, „gut versteckt“ sieht allerdings anders aus: Sie hatte sich am Mombacher Kreisel in Mainz auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrspuren niedergelassen, wie das Kleintierhaus Tierheim Mainz auf Facebook berichtet. Die Tierschützer sahen den außergewöhnlichen Nistplatz allerdings keineswegs positiv - dafür habe er der Entenfamilie zu viele Gefahren geboten.

Nach dem Schlüpfen der Küken wären die Enten-Mutter mit dem Nachwuchs zwar zeitnah in Richtung Wasser aufgebrochen und der Rhein fließt auch nicht weit entfernt. Dennoch hätten die Überlebenschancen inmitten der viel befahrenen Straßen für die Enten-Familie nicht gut gestanden. Außerdem seien erfolgreiche Brutplätze für eine Wiederkehr im nächsten Jahr attraktiv. Die Mitarbeiter des Tierheims waren sich deshalb sicher: Es muss etwas unternommen werden.

Enten-Mama kann jetzt ohne Autolärm und Abgase brüten

Nach Absprache mit den Behörden wurde die Enten-Dame samt Gelege daher gesichert und zu einem sicheren Nistplatz transportiert. Nun kann sie sich „ohne Autolärm und Abgase“ aufs Brüten konzentrieren, wie die Retter berichten. Ein großes „Dankeschön“ richten sie zudem „an alle lieben und aufmerksamen Menschen, die der Kleinen das Leben auf einer Verkehrsinsel erträglich gemacht haben“. Wie man auf dem dazugehörigen Bild sieht, stiftete ein Wohltäter einen Schirm, um die werdende Mutter vor der prallen Sonne zu schützen.

Straßen sind übrigens nicht die einzige, vom Menschen gemachte Gefahr für den Enten-Nachwuchs. (Robin Kunze)