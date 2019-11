Büdingen: Krankenhaus teilweise evakuiert - Unbekannter sorgt für Aufregung

Große Aufregung am Montagnachmittag in Büdingen. Das Krankenhaus musste nach einem Vorfall teilweise evakuiert werden.

Büdingen - Polizeieinsatz am Krankenhaus Büdingen, Hektik im Inneren: Das Gebäude des Mathilden-Hospitals musste am Montagnachmittag teilweise evakuiert werden.

Hintergrund: Ein Unbekannter hatte einen verdächtigen Gegenstand hinterlassen und war dann verschwunden.

Büdingen: Unbekannter legt Päckchen ab und flüchtet

Nach dem Unbekannten wird nun gefahndet. Der Mann soll nach ersten Informationen um 16.50 Uhr ein kleines Päckchen vor dem Krankenhaus in Büdingen ablegt haben, um anschließend per Fahrrad in unbekannte Richtung zu flüchten. Neben dem Empfangsbereich mussten auch Bereiche der Krankenstation bis in den ersten Stock evakuiert werden.

Büdingen: Einsatz am Krankenhaus läuft noch

Aktuell läuft der Einsatz am Krankenhaus Büdingen noch: Entschärfer des Landeskriminalamtes sollen den Gegenstand am Mathilden-Hospital am Abend überprüfen.

red