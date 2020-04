Messerattacke in Büdingen - Hintergründe unklar

Großer Polizeieinsatz am Montagabend in Büdingen: Ein junger Mann hatte zwei Personen mit einem Messer attackiert.

Mann sticht auf Personen in Büdingen ein

ein Zwei Schwerverletzte

Große Fahndung mit Hubschrauber

mit 21-Jähriger festgenommen

Büdingen - Am Montagabend kam es ab etwa 18 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Büdingen. Was war passiert? Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren zuvor ein 20-jähriger Mann aus Ortenberg sowie ein 26-jähriger Büdinger in der Thiergartenstraße durch eine dritte Person angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser; sie befinden sich außer Lebensgefahr.

Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Unter anderem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Offenbar mit Erfolg: Ein dringend tatverdächtiger 21-Jähriger aus Büdingen konnte vorläufig festgenommen werden. Der Mann soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Büdingen: Nach Messerangriff auch Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Hintergründe zur Messerattacke in Büdingen sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden dringend gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel: 06031/6010) in Verbindung zu setzen.