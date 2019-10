Bürgermeister-Wahl in Eschborn: Die Kandidaten

Wahlplakate am Eschenplatz in der Altstadt von Eschborn.

Eschborn im Main-Taunus-Kreis wählt am 20. Oktober einen neuen Bürgermeister. Wir stellen die drei Kandidaten vor und geben alle wichtigen Infos zur Wahl.

15.722 Bürgerinnen und Bürger können am Sonntag, 20. Oktober, bei der Bürgermeisterwahl in Eschborn an die Urnen gehen. Briefwahl haben 2215 beantragt.

Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 18 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal im Rathaus, Rathausplatz 36, bekanntgegeben. Zeitnah können sie auch auf der städtischen Homepage unter www.eschborn.de abgerufen werden.

Eine Stichwahl wird nötig, sollte im ersten Wahlgang keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen. Der Termin dafür ist am Sonntag, 3. November.

Diese drei Kandidaten stellen sich zur Wahl:

Der Herausforderer von der CDU: Adnan Shaikh

Adnan Shaikh ist 1973 im Sauerland geboren und in Frankfurt aufgewachsen. Sein Vater stammt aus Pakistan, seine Mutter ist Deutsche. Nach dem Abitur studierte Shaikh Biologie und Englisch an der Frankfurter Goethe-Universität. 2002 wechselte er als Lehrer an die Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn. Seit zehn Jahren ist er Leiter der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, die 1400 Schülerinnen und Schüler besuchen.

+ Adnan Shaikh. © Renate Hoyer

Eschborn ist auch privat Adnan Shaikhs Heimat geworden. Seit 2000 lebt er mit seiner Frau Susanne und seinen beiden Kindern in der Stadt. Der 46-Jährige engagiert sich in der lokalen CDU. Seit der Kommunalwahl im Jahr 2016 vertritt er die Christdemokraten als ehrenamtlicher Stadtrat im Eschborner Magistrat. Bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag wird Adnan Shaikh nicht nur von der eigenen Partei unterstützt, sondern auch von Sozialdemokraten und Grünen, die selbst keine eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.

Der Herausforderer von links: Fritz-Walter Hornung

Fritz-Walter Hornung stammt aus Baden-Württemberg. Der 62-Jährige ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Diplom-Volkswirt und lebt mit seiner Familie seit 1996 in Eschborn. Bis Ende der 1990er Jahre war Fritz-Walter Hornung Mitglied der SPD, ehe er zu den Linken wechselte. Seit 2006 ist er Stadtverordneter für die Linken in Eschborn und seit 2011 Abgeordneter der Linken im Main-Taunus-Kreistag. Fritz-Walter Hornung ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Zwei Mal ist Fritz-Walter Hornung bereits bei Landratswahlen im Main-Taunus angetreten. 2011 bekam der Linken-Politiker 7,9 Prozent der Wählerstimmen. Sechs Jahre später erhielt er sechs Prozent. Wahlsieger war in beiden Fällen der amtierende Landrat Michael Cyriax (CDU). Im Eschborner Parlament sind die Linken zurzeit mit zwei Sitzen vertreten. Sie waren in eine Kooperation mit Sozialdemokraten, Freien Wählern und FDP eingebunden, ehe das Viererbündnis im Sommer 2018 zerbrach.

Der Amtsinhaber mit FDP-Parteibuch: Mathias Geiger

Mathias Geiger ist seit 2014 Bürgermeister in Eschborn. Der FDP-Mann, der auch bei der letzten Wahl als unabhängiger Kandidat angetreten war, siegte im Herbst 2013 gegen Amtsinhaber Wilhelm Speckhardt (CDU) mit deutlichem Vorsprung. Er bekam in der Stichwahl mehr als 60 Prozent der Wählerstimmen.

+ Mathias Geiger. © privat

Geiger stammt aus einer Eschborner Familie, die, wie er selbst gerne betont, „seit Generationen in der Stadt lebt“. Sein Urgroßvater war der erste Postbote Eschborns, sein Vater Präsident des Fußballclubs 1. FC Eschborn. Mathias Geiger ist in der Stadt aufgewachsen, in Kronberg und Frankfurt zur Schule gegangen und in Vereinen gut vernetzt. 1975 begann eine Lehre zum Verwaltungsangestellten im Eschborner Rathaus und durchlief eine Reihe von Stationen in der Stadtverwaltung, ehe er 2002 von der damals regierenden CDU/FDP-Koalition zum Ersten Stadtrat gewählt wurde. Mathias Geiger ist 61 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter und eine Enkeltochter.

Von Andrea Rost