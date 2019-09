Großer Schaden nach Lagerhallen-Brand in Büttelborn 

Bei dem Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein großer Sachschaden entstanden.

Büttelborn - In einer Lagerhalle mit verschiedenen Erntegeräten in der verlängerten Darmstädter Straße in Büttelborn (Landkreis Groß-Gerau) hat ein Feuer einen Schaden von mindestens 250.000 Euro verursacht. In der Halle habe es am frühen Freitagmorgen gegen 2.10 Uhr aus bisher unbekannten Gründen einen Brand gegeben, teilte die Polizei mit.

Traktor und mehrere Erntegeräte durch das Feuer zerstört – Metallträger durch Hitze deformiert

Ein Traktor, mehrere Erntegeräte und die Photovoltaikanlage auf dem Dach wurden von den Flammen zerstört. Zwei weitere Traktoren mit angehängten Erntemaschinen wurden durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr noch in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr hatte das Feuer nach einigen Stunden gelöscht.

Da sich vier Metallträger der Dachkonstruktion durch die Hitzeentwicklung deformiert haben , soll die Statik der Halle überprüft werden.

