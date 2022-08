Bundesliga-Sieg soll her: Frankfurt empfängt 1. FC Köln

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt will nach einem durchwachsenen Saisonstart den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga. Die Hessen empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den 1. FC Köln, der nach dem 1:2 gegen Fehérvár FC in der Quali zur Conference League ebenfalls gefordert ist. Cheftrainer Oliver Glasner muss nach dem Ausfall von Almamy Touré hinten improvisieren.

Frankfurt/Main - Möglicherweise startet Routinier Makoto Hasebe. Vorne hat Glasner viele Möglichkeiten. Für die Positionen in der Spitze kommen neben Ex-Weltmeister Mario Götze, Daichi Kamada und Jesper Lindström auch Rafael Borré, Randal Kolo Muani und Lucas Alario in Frage. dpa