Drei Haftbefehle an einem Tag: Polizei fasst am Flughafen Frankfurt mehrere Kriminelle

Von: Josefin Schröder

Ein Tag, drei Haftbefehle: Die Bundespolizei hat am Donnerstag (31. August) am Flughafen Frankfurt gleich drei Straftäter festgenommen.

Frankfurt – Wegen versuchtem Totschlag, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubte Einreise verhängte die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen drei Haftbefehle. Ein 24-jähriger Mann aus Pakistan muss sich nun für eine Straftat verantworten, die er im Dezember 2017 begangen hat. Nach Angaben der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen eskalierte damals ein Streit, bei dem der Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer zweimal in den Rücken stach. Wegen versuchten Totschlags wurde er zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. 2019 kam er auf Bewährung frei. Da er seine Auflagen nicht erfüllte, muss er nun seine Restfreiheitsstrafe von 562 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim antreten, teilte die Polizei mit.

Ein mutmaßlicher Kreditkartenbetrüger geht nach 19 Jahren am Flughafen Frankfurt der Polizei ins Netz. (Symbolfoto) © Ralph Peters/Imago

Bundespolizei am Frankfurter Flughafen vollstreckt drei Haftbefehle an einem Tag

Mit gleich drei Haftbefehlen wurde ein 35-jähriger Italiener gesucht, der den Beamten am Frankfurter Flughafen am Donnerstag ins Netz ging. Er wurde zuvor zum einen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zum anderen beziehungsweise zusätzlich verhängte das Amtsgericht Speyer eine Strafe von einem Jahr und 10 Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Die Bundespolizei lieferte ihn in die Justizvollzuganstalt ein.

Einen weiteren Haftbefehl verhängte die Bundespolizei gegen einen Litauer, der am Donnerstag aus London in Frankfurt einreisen wollte. Der 43-Jährige war 2021 wegen unerlaubter Einreise sowie illegalem Aufenthalt verurteilt worden. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.812,52 Euro nicht zahlen konnte, lieferten die Bundespolizisten ihn ins Gefängnis ein, wo er nun eine Haftstrafe von 149 Tagen absitzen muss. (jos)

