Bundeswehr sucht Freiwillige für Heimatschutz

Ein Hinweisschild mit dem Schriftzug „Bundeswehr“ steht auf dem Gelände einer Bundesliegenschaft in Stralsund. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Gut eineinhalb Jahre nach Russlands Überfall auf die Ukraine sucht die Bundeswehr Freiwillige für den Aufbau des ersten Heimatschutzregiments in Hessen. „Wir werden beginnend ab heute werben“, sagte der Kommandeur des Landeskommandos, Oberst Siegfried Zeyer, am Dienstag in Wiesbaden. Krieg in Europa sei wieder möglich, Frieden sei nicht gottgegeben, dafür müsse man etwas tun.

Wiesbaden - Die neuen Heimatschützer könnten etwa bei Naturkatastrophen und Pandemien, aber auch in „Spannungsfällen“ bei der Sicherung von Kasernen und Flughäfen eingesetzt werden. Sie müssten bereit sein, Deutschland auch notfalls „mit der Waffe in der Hand“ zu verteidigen. Jeder und jede Deutsche bis 57 Jahre könne sich melden. dpa