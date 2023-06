Hessen: Bundesweites Semesterticket soll kommen – Bayern ist dagegen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Auch Studierende in Hessen könnten von einem bundesweiten Semesterticket profitieren. Doch die Idee scheitert wohl am Widerstand Bayerns.

Frankfurt – Studierende sollen nach übereinstimmenden Medienberichten der vergangenen Woche (22. Mai) künftig ein bundesweites Semesterticket erhalten. Im Gespräch sei demnach ein Angebot zum Preis von 29,40 Euro pro Monat, also 176,40 Euro pro Semester, heißt es unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für den Koordinierungsrat des Deutschlandtickets. Als Start sei das Wintersemester 2023/2024 vorgesehen.

Das „D-Ticket“ – das Deutschland-Ticket. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Bundesweites Semesterticket für hessische Studierende rückt wieder in weite Ferne

Dieser Plan sei jedoch gescheitert. Wie der „freie Zusammenschluss von Sudent*innenschaften“ (fzs) am Mittwoch (31. Mai) in Berlin mitteilte, seien die Beratungen im Koordinierungsrat des Deutschlandtickets am Vortag gescheitert. „Nach unseren Informationen war es die Vertretung des bayerischen Verkehrsministeriums, die der Beschlussvorlage der Länder ihre Zustimmung verweigerte“, so Pablo Fuest vom fzs. Diese Information stamme aus verkehrspolitischen Kreisen, erklärte ein Sprecher des fzs auf Anfrage dieser Redaktion.

Bislang können Studierende, die über einen Pflichtbeitrag ein regionales Semesterticket bezahlen, gegen einen Aufpreis das bundesweit gültige Ticket für 49 Euro erwerben. Zumindest in Hessen ist das aber noch nicht überall möglich. Medienberichten zufolge soll diese Regelung nur übergangsweise gelten und spätestens zum Ende des Sommersemesters 2024 abgeschafft und durch das bundesweit gültige Semesterticket ersetzt werden.

„Wenn die Politik mittelfristig nicht liefern kann, müssen Verkehrsbetriebe und Studierendenschaften gemeinsam ein Konzept erarbeiten“, so Fuest. Die aktuellen Semesterticketverträge sind nach Angaben des fzs laut mehrerer Rechtsgutachten nicht mehr rechtssicher. Da es mit dem Deutschlandticket eine nur unwesentlich teurere Alternative gebe, die individuell erworben werden könne, stehe die Verhältnismäßigkeit eines für alle immatrikulierten Studierenden verbindlichen Semesterticketvertrages in Frage. (cas)