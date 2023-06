Bus und Bahn stehen still: Fernverkehr auch betroffen

Teilen

Wasser steht nach einem Unwetter auf der Wilhelmshöher Allee. © Nicole Schippers/dpa

Nach einem Unwetter ist es im Raum Kassel am Donnerstagabend zu erheblichen Behinderungen bei Bus und Bahn gekommen. „In Kassel gibt es Probleme am Hauptbahnhof mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung“, sagte eine Bahnsprecherin. Davon betroffen sei auch die Fernverkehrsstrecke Kassel-Göttingen. Dieser Fernverkehr läuft über den Bahnhof Wilhelmshöhe Richtung Norden.

Kassel - Weitere Angaben machte die Bahn zunächst nicht.

Laut Internetseite der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurde der öffentliche Nahverkehr in der Stadt zunächst unwetterbedingt eingestellt. Wann der Bus- und Bahnverkehr in Kassel wieder aufgenommen werde, sei unklar. dpa