Busfahrer und Fahrgast nach Attacke verletzt: Täter flüchtig

Drei junge Männer haben in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) auf einen Busfahrer und einen Fahrgast eingeschlagen und sind anschließend geflüchtet. Beide Opfer wurden bei der Attacke an einer Bushaltestelle leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Busfahrer musste sich demnach in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Taunusstein - Zuvor sei es in der Nacht auf Sonntag zwischen dem Busfahrer und einem der Täter zum Streit gekommen, da dieser keine Fahrkarte gehabt habe. Daraufhin seien die beiden weiteren Unbekannten dazugekommen und dann zu dritt auf den Busfahrer losgegangen. Als der 38-jährige Fahrgast dem Busfahrer helfen wollte, sei er ebenfalls von den Schlägern attackiert und getreten worden. Die flüchtigen Täter sollen zwischen 15 und 22 Jahren alt sein, wie die Polizei erklärte. dpa