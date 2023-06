Traktor will auf Feldweg abbiegen – Motorradfahrer reagiert zu spät und stirbt

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein Traktor will auf einer Landstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein Motorradfahrer sieht das offenbar zu spät – der Unfall endet für ihn tödlich.

Butzbach – Am Freitag (2. Juni) hat sich um 15:34 Uhr auf der L3129 zwischen Pohl-Göns und Niederkleen ein tragischer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer verlor beim Zusammenstoß mit einem Traktor an der Grenze zwischen Wetteraukreis und dem Kreis Gießen sein Leben. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen (3. Juni) mit.

Nach Angaben der Polizei bog ein 20-jähriger Butzbacher nahe der Auffahrt zur B3 mit seinem Traktor von der Landesstraße nach links auf einen Feldweg ab. Der dahinter fahrende 49-jährige Motorradfahrer aus Butzbach erkannte die Abbiegung möglicherweise zu spät und kollidierte während eines Überholvorgangs mit dem Traktor.

Ein Unfall im Wetteraukreis endet für einen Motorradfahrer tödlich. (Symbolfoto) © Guido Schiefer/Imago

Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Aufgrund der Schwere der Kollision erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag wenige Stunden später seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Um den genauen Hergang des Unfalls auf der Landstraße bei Butzbach zu klären, wurde neben der Unfallaufnahme durch die Polizei auch ein Sachverständiger hinzugezogen, der den Unfallhergang rekonstruieren soll.

Die L3129 musste zwischen Pohl-Göns und Niederkleen für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, um den Unfallort zu untersuchen und Beweise zu sichern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall laufen. (esa)

Erst vor wenigen Wochen kam es im Wetteraukreis zu einem tödlichen Unfall, als sich eine Autofahrerin überschlug.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.