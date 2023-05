Campingkocher in Wohnung benutzt - Wand stürzt ein

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Nachdem er einen Campingkocher in seiner Wohnung benutzt hatte, wurde ein Mann verletzt. Außerdem brach eine Wand zusammen. Die Polizei ermittelt.

Weilburg – Ein 41-Jähriger verursachte am Donnerstag (11. Mai) eine schwere Gasverpuffung in Weilburg im Landkreis Limburg-Weilburg durch die Nutzung eines Campingkochers in seiner Wohnung.

Das Polizeipräsidium in Westhessen berichtet, wegen der falschen Bedienung sei Gas ausgeströmt, das dann verpufft ist, als der Mann versuchte, den Kocher mit einem Feuerzeug anzuzünden. Bei der Verpuffung ist eine nicht tragende Wand in der Wohnung zusammengebrochen.

Durch eine Verpuffung des ausgeströmten Gases stürzte eine Wand ein. © Action Pictures/Imago

Kreis Limburg-Weilburg: Wand stürzt ein – Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Feuerwehr erreichte den Ort des Geschehens gegen 22 Uhr, das Feuer war bereits erloschen. Mit Lüftern wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Die evakuierten Hausbewohner konnten später in das Gebäude zurückkehren.

Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 41-Jährigen. (dpa / Maibrit Schültken)

In Mittelhessen verschwindet eine Katze. Doch Zeugen geben der Besitzerin den entscheidenden Hinweis. Eine Befreiungsaktion durch die Polizei ist die Folge.