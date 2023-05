Campingkocher in Wohnung benutzt

Bei einer Gasverpuffung in Weilburg ist ein 41 Jahre alter Mann verletzt worden. Er habe am Donnerstag einen Campingkocher in seiner Wohnung nutzen wollen, als es zu der starken Verpuffung kam, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge soll er den Gaskocher falsch bedient haben, so dass Gas ausströmte. Als er den Kocher mit einem Feuerzeug anzünden wollte, kam es zur Verpuffung.

Weilburg - Sie sei so stark gewesen, dass eine nicht tragende Wand in der Wohnung einstürzte.

Die Feuerwehr belüftete die verrauchte Wohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten später zurück in das Gebäude. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 41-Jährigen. dpa