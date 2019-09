Leichtathletik-WM: Siebenkämpferin Carolin Schäfer muss Start in Doha absagen

Beschwerden im Knie: Siebenkämpferin Carolin Schäfer muss ihren Start bei der Leichtathletik-WM in Doha absagen.

Die Vize-Weltmeisterin im Siebenkampf aus Bad Wildungen kann aufgrund von Kniebeschwerden dieses Jahr nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. "Seit Beginn des Jahres habe ich mit dauerhaften Beschwerden in meinen Kniekehlen zu kämpfen, die mich in den letzten Wochen so weit einschränkten, dass kein belastungsintensives Training möglich war", schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite.

Schäfer weiter: "Ich danke trotzdem meinem medizinischen und physiotherapeutischen Team, das bis zum Schluss sein Bestmögliches gegeben hat, um mich doch noch rechtzeitig fit zu bekommen", sagte Schäfer. Die Titelkämpfe in Katar finden vom 27. September bis 6. Oktober statt.

"Volle Kraft für Olympia"

Schäfers Fokus gilt nach der Genesung der Vorbereitung auf Tokio 2020. "Ich weiß, es ist die richtige Entscheidung, um meinem Körper die nötige Ruhe zu geben und mich mit voller Kraft auf die Olympischen Spiele vorzubereiten“, zitiert sie der DLV.

Die 27-Jährige hatte bereits nach der erfolgreichen WM-Qualifikation beim Mehrkampf-Meeting Ende Mai in Götzis eine Pause eingelegt. Anfang Juni erklärte sie ihren Verzicht auf die Starts bei den Wettkämpfen in Ratingen oder Talence. "Mein Körper ist dazu nicht in der Lage. Zu viele gesundheitliche Probleme haben mein Training und meine Vorbereitung beeinflusst", erklärte sie damals.

Zuletzt hatte Schäfer bei kleineren Wettkämpfen für einzelne Disziplinen gemeldet. Die WM-Absage nennt sie "eine der schwersten Entscheidungen in meiner Karriere".

Von Gerhard Menkel