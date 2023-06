„Gewisses Klientel“: CDU-Politikerin aus Mittelhessen sorgt in Sexismus-Debatte für Kritik

Von: Tadhg Nagel

Die Unionspolitikerin Lisa Schäfer aus Hessen ist am Montag, 19. Juni, bei „hart aber fair“ zu Gast. Ihre Aussagen über Sexismus treten eine Lawine in der Medienlandschaft los.

Gießen - Eine junge Politikerin aus Hessen äußert in einer Talkshow Bedenken über ihre Sicherheit in bestimmten Situationen. Der Moderator fährt ihr ins Wort, lenkt die Diskussion in eine andere Richtung. Ein felsenfester Beweis für ein zunehmendes Meinungsverbot, sagen die einen.

In einer zweiten Version der Geschichte verbreitet dieselbe Politikerin mit erschreckender Selbstverständlichkeit rechtes Gedankengut zur besten Sendezeit. Der Moderator ist unfähig, das zu erkennen, versucht durch eine flapsige Bemerkung aus der Situation zu entkommen. Der unpassende verbale Fluchtversuch führt dazu, dass es in einschlägigen Kreisen wieder heißt, Deutschland schaffe sich ab. Wer ist diese Frau, die gerade in aller Munde ist?

Lisa Schäfer, 22 Jahre alt, aus Solms-Niederbiel (Lahn-Dill-Kreis) verkörpert voll und ganz die Ideale der CDU. Die junge Verwaltungsfachangestellte aus einer Bauernfamilie hat viel erreicht. Sie war in ihrem Wohnort unter anderem Stadtverordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Kreistagsabgeordnete. Stellvertretende Bezirksvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Mittelhessen (MIT) und Kreisschatzmeisterin der Jungen Union Lahn-Dill ist sie obendrein. Eine erfolgreiche Nachwuchspolitikerin also, die eine große Karriere vor sich haben könnte.

Jung, aufstrebend, konservativ, aus Hessen und zu gast bei „hart aber fair“

Die CDU Kommunalpolitikerin ist am Montag, 19. Juni, bei hart aber fair zu Gast. Der Titel „Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter“ ist selbstredend. Es ging um männliche Macht, Erniedrigung, Missbrauch von Frauen und Machtgefälle. Hochaktuelle Themen also, die gerade große Teile der Gesellschaft bewegen. Im Lauf der Debatte wird Schäfer vom Moderator der Sendung, Louis Klamroth, gefragt, ob es Situationen gebe, denen sie als junge Frau bewusst aus dem Weg gehe.

Sie sei noch nie körperlich belästigt worden, zum Glück. „Ich empfinde es dennoch als unangenehm, dass mir beim Gang durch Brennpunktstraßen in größeren Städten junge Männer, deren Sprache ich nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen“, fährt sie fort. Moderator Klamroth kontert diese Aussage mit der Frage, ob Lisa Schäfer denn kein Englisch spreche. Schäfer beharrt auf ihrem Punkt. Es gehe ihr um die Integration von diesem „gewissen Klientel“, also von Männern, die „mit einem komplett anderen Frauenbild herkommen“. Über diese müsse man sprechen.

CDU-Politikerin aus Hessen: „Das Täterbild war halt klar der alte weiße Mann“

An dieser Stelle schaltet sich die Journalistin Stefanie Lohaus ein. Sie lebe in Berlin-Neukölln. Das von der CDU-Politikerin beschriebene Unwohlsein könne sie nachempfinden, allerdings gehe es ihr auf dem Oktoberfest so. An der Stelle bricht die Diskussion ab. Für Lisa Schäfer ist die Sache klar, sie wurde nicht ernst genommen. Gegenüber der NZZ äußert sie: „Das Täterbild war halt klar der alte weiße Mann. Es hat einfach auch nicht in deren Weltbild gepasst, dass andere Erfahrungen berichtet wurden“.

Der Tenor des Interviews: Louis Klamroth habe eine sachliche Diskussion über sexualisierte Gewalt, die von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeht, unterbunden. Eine solche sei im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht möglich. Ein Aufschrei war geboren. Ganz anders stellt sich die Sache für Moritz Post dar. Der Autor spricht in der FR von einem „intellektuellen Bankrott der elitären Mitte“.

Wurde die Aussage der hessischen Abgeordneten zum Thema Sexismus nicht ernst genommen?

Post sieht im Verlauf der Debatte eine Verfehlung Louis Klamroths. Dieser habe nicht geschafft, Schäfers Erfahrungsbericht in das Thema der Sendung einzuordnen. Man hätte sich in der „Runde über das Verhalten von Männern in einer patriarchalen Gesellschaft streiten können, in der Frauen – egal ob bei Lindemann oder auf ominösen „Brennpunktstraßen“ – für Männer verfügbar zu sein haben“, so Post. Stattdessen habe der Moderator durch seinen Umgang den „Raum für einen Shitstorm“ eröffnet, in dem „auch wirklich die einfachsten Geister der rechten Blase zum Kulturkampf blasen können“, in dem sie behaupteten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde gewisse „Wahrheiten“ gänzlich delegitimieren.

Lisa Schäfer hat viele andere Meinungen, entscheiden müssen die hessischen Wähler

Lisa Schäfers sieht ihre freie Meinungsäußerung bedroht. Obwohl es ein Meinungsverbot nicht zu geben scheint, sonst würden ihre Standpunkte zu diversen Themen nicht ein so breites mediales Echo erfahren können. Die kürzlich beschlossene Frauenquote in ihrer Partei lehnte Schäfer der hessenschau gegenüber ab. Der MIT, in dessen Vorstand sie ist, spricht sich gegen Erneuerbare Energien und für Atomkraft aus. In der Welt warb sie dafür die CDU rechter werden zu lassen, damit die Wähler nicht zur AfD abwandern. Eine Demokratie muss verschiedene Meinungen ertragen können. Ob die Wählerinnen und Wähler Lisa Schäfers Ansichten teilen, wird die Zukunft zeigen müssen. (Tadhg Nagel)

