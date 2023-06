CDU: Wolfsjagd und eigenes Agrarministerium im Wahlprogramm

Ministerpräsident von Hessen Boris Rhein spricht zu den Delegierten. © Andreas Arnold/dpa

Die Hessen-CDU fordert in ihrem Programm für die Landtagswahl deutliche Erleichterungen für die Jagd von Wölfen. Zudem solle es ein eigenes hessisches Ministerium für Landwirtschaft geben, sagte der designierte CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ministerpräsident Boris Rhein, auf einem Parteitag am Samstag in Darmstadt.

Darmstadt - Der Wolf sei ein beeindruckendes Tier - aber nicht in der Nähe von Herden und Häusern. Nach den Vorstellungen der Hessen-CDU sollte der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden.

Zudem sollte ein eigenes Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Weinbau und Jagen eingerichtet werden, sagte Rhein. Die Landwirtschaft müsse im Kabinett aufgewertet werden, sie verdiene mehr Wertschätzung und Anerkennung.

Auf dem Parteitag soll über die Kandidatenliste für die Landtagswahl am 8. Oktober mit Rhein auf Platz 1 abgestimmt werden. Zudem wollen die mehr als 300 Delegierten das Wahlprogramm verabschieden. dpa