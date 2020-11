Altenheime sind wieder Corona-Hotspots: So regeln Einrichtungen den Zugang für Besucher

Altenheime werden immer mehr zu Corona-Hotspots. Allein in der vergangenen Woche meldeten die osthessischen Gesundheitsämter zahlreiche Infektionen. Trotzdem dürfen die Heime den Umgang mit Besuchern selbst bestimmen.

Osthessen - In Gersfeld (Landkreis Fulda) wurden in der vergangenen Woche 14 Mitarbeiter und 20 Bewohner positiv auf das Coronavirus* getestet, in Hofbieber waren es zwölf Bewohner und zwei Mitarbeiter. In den beiden Einrichtungen starben insgesamt fünf Bewohner*.

Allein am Montag meldete der Landkreis Fulda vier neue Todesfälle, drei davon starben in Altenheimen: Die Bewohner – 87, 91 und 92 Jahre alt – waren schon vor ihrer Corona-Diagnose palliativ versorgt worden – sie waren also schwer krank. So regeln Einrichtungen in Osthessen den Zugang für Besucher.