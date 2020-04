Corona-Regeln missachtet: Bouffier und Spahn leisten sich peinlichen Fauxpas

Einen Fauxpas in Corona-Zeiten leisteten sich Volker Bouffier und Jens Spahn im Uniklinikum in Gießen.

Gießen - Spahn und Bouffier wollten sich in Gießen über die Situation im Gesundheitswesen angesichts der Corona-Krise informieren und sprachen bei ihrem Besuch am Dienstag unter anderem mit einer Medizinstudentin, die sich am Eingang der Klinik um Coronavirus-Verdachtsfälle kümmert, sowie mit einem Arzt und einer Krankenschwester vor der Intensivstation.

Bundesgesundheitsminister Spahn wurde bei seinem Besuch in Hessen unter anderem begleitet von Ministerpräsident Volker Bouffier, Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU) und von dem hessischen Sozialminister Kai Klose (Grüne). Alle Politiker trugen bei dem Besuch in der Klinik Mundschutz – vorbildlich in Zeiten des Coronavirus. Weniger vorbildlich war dann allerdings das Verhalten der Politiker als es in den Aufzug ging.

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten

Bouffier, Spahn und Co.: Trotz Coronavirus dicht gedrängt im Aufzug in Gießen

Dicht gedrängt standen Bouffier, Spahn und Co. in der Aufzugskabine. Von den aufgrund des Coronavirus empfohlenen Abstandsregeln war da nichts zu sehen. Eine Kleinigkeit könnte man meinen, aber in Corona-Zeiten, in denen die Bevölkerung beständig darauf hingewiesen wird, doch bitte eine gewisse Distanz zu Mitmenschen zu wahren, doch genau das falsche Zeichen.



Das hatten die Politiker auch selbst schnell erkannt, als das Aufzugsbild durchs Netz geisterte: Regierungssprecher Michael Bußer kommentiert den Coronavirus-Fauxpas ohne Umschweife: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen.“

Regierungssprecher Michael #Bußer sagt dazu: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen." #Coronavirus #AbstandHalten #Aufzug

Besuch in Gießen: Spahn stellt Lockerungen in Coronavirus-Krise in Aussicht

Am Uni-Klinikum in Gießen (UKGM) werden derzeit 18 Covid-19-Patienten behandelt. Bei Spahns Besuch in Hessen standen außerdem Gespräche mit der Geschäftsführung und dem Krisenstab des Klinikums über das Coronavirus und die Pandemie auf dem Programm.

Spahn zeigte sich in Gießen zufrieden mit dem Verhalten der Bürger am Osterwochenende. Die Einschränkungen wegen des Coronavirus hätten „eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und Unterstützung“ in der Bevölkerung gefunden, sagte er. Das sei wichtig für das weitere Vorgehen und für mögliche Lockerungen der Corona-Regelungen. Dabei kommt es nach Einschätzung von Spahn auf genaues Abwägen an. „Am Ende geht es darum, die richtige Balance zu finden zwischen Gesundheitsschutz, öffentlichem Leben und der Wirtschaft“, sagte er und kündigte „vorsichtige erste Schritte“ in eine neue Normalität an. „Es geht darum, mit dem Virus zu leben und leben zu lernen.“

