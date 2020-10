Die Corona-Lage verschärft sich – Bouffier und Klose informieren über neue Maßnahmen in Hessen

Ministerpräsident Volker Bouffier und der hessische Sozialminister Kai Klose informieren am Montagnachmittag über neue einheitliche Corona-Maßnahmen in Hessen.

Die Corona-Lage in Hessen verschärft sich. Insbesondere die großen Städte im Rhein-Main-Gebiet erreichen immer höhere Warnstufen. Heute tagt das Corona-Kabinett des Landes.

Die Corona-Zahlen in Hessen steigen weiter rasant.

steigen weiter rasant. Acht Städte und Kreise haben bereits mindestens Warnstufe 3 des Eskalationskonzeptes des Landes erreicht.

des Eskalationskonzeptes des Landes erreicht. Ministerpräsident Bouffier und Sozialminister Klose informieren über neue hessenweite Corona-Regeln.

<<< Ticker aktualisieren >>>

Wiesbaden – Die Corona-Lage in Hessen ist ernst. Am Montag (12.10.2020) tagt das Corona-Kabinett des Landes und berät über weitere hessenweite Maßnahmen. Ministerpräsident Volker Bouffier hat für den Nachmittag eine Pressekonferenz angesetzt. Ab voraussichtlich 15.30 Uhr wird Bouffier gemeinsam mit Hessens Sozialminister Kai Klose die Beschlüsse über neue Corona-Regeln in Hessen vorstellen.

Insbesondere in den Großstädten im Rhein-Main-Gebiet, in Offenbach und Frankfurt, ist die Inzidenzentwicklung in den letzten Tagen besorgniserregend. Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag (Stand 0 Uhr) für Offenbach eine Inzidenz von 77,5 und für Frankfurt eine Inzidenz von 65,4. Offenbach steht damit bereits auf der höchsten Warnstufe (5) des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes Hessen, Frankfurt auf der zweithöchsten (4). In den beiden Städten traten dementsprechend auch bereits verschärfte Corona-Regeln in Kraft. In Frankfurt und Offenbach* gilt seit dem vergangenen Wochenende beispielsweise eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr.

Corona-Regeln in Hessen: Was gilt in besonders betroffenen Gebieten

Sozialminister Klose führte bereits am Sonntag (11.10.2020) mit den Gesundheitsdezernenten aus der Rhein-Main-Region eine Telefonkonferenz durch. Die Verantwortlichen, deren Kreis oder kreisfreie Stadt mindestens Warnstufe 3 (orange) des Eskalationsplans des Landes erreicht hat, haben sich darin über die aktuelle Lage und bereits geltende Maßnahmen ausgetauscht. Dies soll als Grundlage für die heute Kabinettssitzung dienen.

eingeladen, um sich wechselseitig über die Lagen und Maßnahmen zu informieren und diese Informationen in die heutige Sitzung des Corona-Kabinetts einfließen zu lassen. #Corona @SozialHessen — Kai Klose (@StM_Klose) October 12, 2020

Neben den Städten Frankfurt und Offenbach, haben auch einige Kreise aktuell mindestens Stufe 3 (7-Tage Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) des Eskalationskonzeptes in Hessen erreicht:

Stadt- oder Landkreis 7-Tage-Inzidenz (Stand 12.10., 0 Uhr) Warnstufe Eskalationskonzept Stadt Offenbach am Main 77,5 5 Landkreis Offenbach 40,5 3 Stadt Frankfurt am Main 65,4 4 Stadt Wiesbaden 43,1 3 Stadt Darmstadt 38,2 3 Landkreis Groß-Gerau 51,1 4 Main-Taunus-Kreis 39,4 3 Werra-Meißner-Kreis 41,7 3

+ Mit einem mehrstufigen Präventions- und Eskalationskonzept will sich Hessen für lokalen Corona-Ausbrüche wappnen. © Hessisches Sozialministerium

Corona in Hessen - Bouffier und Klose informieren über neue Maßnahmen

In den Konzepten der betroffenen Kreise und Städte spielt besonders die Beschränkung privater Feiern eine große Rolle, da ein erheblicher Anteil lokaler Corona-Ausbrüche auf Hochzeiten oder andere Feste zurückzuführen ist. Auch in der Beratung von Bund und Ländern Ende September spielten private Feiern eine übergeordnete Rolle. Man verständigte sich auf eine deutschlandweite Regelung, dass bei privaten Feiern in öffentlichen Räumlichkeiten eine Obergrenze von 50 Personen ab einer 7-Tage Inzidenz von 35, eine Obergrenze von 25 Personen ab einer Inzidenz von 50 gilt. Für Feiern in privaten Räumen wurde lediglich eine Empfehlung ausgesprochen.

Bund und Länder haben sich am Dienstagnachmittag auf weitere Schritte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt. Ministerpräsident Volker #Bouffier erklärt in unserem Video die wichtigsten Beschlüsse. #Hessen #Corona #CoronaVirusDE #COVID19 🎞️https://t.co/hYCO39dQd4 — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) September 29, 2020

Es ist also damit zu rechnen, dass die genauen Grenzen privater Feiern auch bei den neuen hessenweiten Corona-Maßnahmen eine Rolle spielen werden. Ministerpräsident Volker Bouffier betonte bereits in der Bund- und Länder-Beratung, dass das oberste Gebot sei, Kitas, Schulen und Arbeitsplätze zu schützen. Dafür müsse man Einschränkungen in der Freizeitgestaltung in Kauf nehmen. Wie diese Einschränkungen in Hessen aussehen werden, wird sich im Laufe des Montags klären. Weitere offene Fragen sind derzeit, ob und wie sich die Test-Strategie in Hessen verändern wird und ob es auch einen erweiterten Bußgeldkatalog, beispielsweise für falsche Angaben von Personendaten in Restaurants, geben wird. Wir werden ab 15.30 Uhr live über die Beschlüsse des hessischen Corona-Kabinetts berichten. iwe (*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)