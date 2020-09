Corona in Hessen: Zwei weitere Tote durch Covid-19 - Gastgewerbe mit schweren Verlusten

Zwei weitere Menschen sterben in Hessen an den Folgen des Coronavirus. Die Gastronomie und Tourismusbranche melden schwere Verluste in der Pandemie. Der News-Ticker.

Wiesbaden - Die Gastronomie in Hessen leidet weiter unter der Corona-Krise. Zwar seien die Umsätze seit Mai stetig gestiegen, dennoch blieben sie auch im Juli weit unter dem Niveau des Vorjahres. Das zeigen die Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts. Vor allem Caterer sind von der Pandemie betroffen. Sie haben ein Minus von fast 60 Prozent zu verzeichnen.

Auch die Tourismusbranche hat mit dem Coronavirus zu kämpfen. In Beherbergungsbetrieben bleiben dieses Jahr im Vergleich zu 2019 rund die Hälfte der Gäste aus. Vor allem in Frankfurt, sowie im Kreis Groß-Gerau brachen die Übernachtungszahlen ein. Die Umsätze bei Campingplätzen blieben fast unverändert.

Die Hessische Industrie- und Handelskammer fordert zur Unterstützung des Gastgewerbes zu mehr Geschäftsreisen auf: „Viele hessische Betriebe, gerade in den Ballungsräumen, sind abhängig von Geschäftsreisenden“, so Geschäftsführer Robert Lippmann. „Bleiben sie fern, gibt es keinen oder kaum Umsatz.“ Nur mit Außengastronomie und Heizpilzen könne Hessens Gastgewerbe den Herbst und Winter nicht überstehen. Daher brauche man eine „verhältnismäßige Abwegung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlicher Aktivität“, teilte Lippmann mit. Reisebeschränkungen sollten demnach nur „dosiert“ angeordnet werden.

Die Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen steigen an. Im Vergleich zum Vortag wurden am Mittwoch (16.09.2020, Stand 14.00 Uhr) 99 weitere Fälle bestätigt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt damit auf 17.084. Im Kreis Gießen, sowie im Kreis Fulda wurde jeweils in Todesfall gemeldet.

In Hessen sind damit 542 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 23,9 befindet sich der Kreis Groß-Gerau noch immer im kritischen Bereich von über 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten Woche. In Wiesbaden stieg die 7-Tage-Inzidenz auf 19,0. In Frankfurt stieg sie auf 17,7. Auch im Main-Taunus-Kreis (17,2) bewegt sich der Wert auf die nächste Eskalationsstufe zu.

Hier die Zahlen für die Landkreise und Städte in Hessen, die das Sozialministerium am 16.09.2020 bekanntgab:

Kreis Bergstraße: Infizierte 578 (+3), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 8,5

Infizierte 578 (+3), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 8,5 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 663 (+1), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 5,4

Infizierte 663 (+1), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 5,4 Kreis Fulda: Infizierte 565 (+3), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 11,2

Infizierte 565 (+3), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 11,2 Kreis Gießen: Infizierte 437 (+6), Todesfälle 5 (+1), 7-Tage-Inzidenz 13,3

Infizierte 437 (+6), Todesfälle 5 (+1), 7-Tage-Inzidenz 13,3 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 952 (+5), Todesfälle 17 (+1), 7-Tage-Inzidenz 23,9

Infizierte 952 (+5), Todesfälle 17 (+1), 7-Tage-Inzidenz 23,9 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 365 (+4), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 13,3

Infizierte 365 (+4), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 13,3 Hochtaunuskreis: Infizierte 435 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 13,9

Infizierte 435 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 13,9 Kreis Kassel: Infizierte 540, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 4,6

Infizierte 540, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 4,6 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 476 (+6), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 7,5

Infizierte 476 (+6), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 436 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 12,2

Infizierte 436 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 12,2 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.246 (+7), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 10,9

Infizierte 1.246 (+7), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 10,9 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 677 (+8), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 17,2

Infizierte 677 (+8), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 17,2 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 357, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,5

Infizierte 357, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,5 Odenwaldkreis: Infizierte 475 (+1), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 7,2

Infizierte 475 (+1), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 7,2 Kreis Offenbach: Infizierte 1.127 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 8,4

Infizierte 1.127 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 8,4 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 455, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 4,3

Infizierte 455, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 4,3 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 650, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 1,1

Infizierte 650, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 1,1 Vogelsbergkreis: Infizierte 175 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 5,7

Infizierte 175 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 5,7 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 242, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 242, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 252, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0

Infizierte 252, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0 Wetteraukreis: Infizierte 554 (+5), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 4,5

Infizierte 554 (+5), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 4,5 Stadt Darmstadt: Infizierte 386, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 7,5

Infizierte 386, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Stadt Frankfurt: Infizierte 3.006 (+18), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 17,7

Infizierte 3.006 (+18), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 17,7 Stadt Kassel: Infizierte 550 (+1), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 6,9

Infizierte 550 (+1), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 6,9 Stadt Offenbach: Infizierte 516 (+4), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,1

Infizierte 516 (+4), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,1 Stadt Wiesbaden: Infizierte 969 (+11), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 19,0

