Corona-Mutanten: Apothekerverband rechnet mit steigenden Zahlen

Die ansteckenderen Coronavarianten breiten sich in Deutschland schnell aus. Ein Apothekerverband geht davon aus, dass die Corona-Fallzahlen steigen werden.

Deutschland steckt nach wie vor in der Corona *-Krise.

*-Krise. Die britische Coronavirus-Variante hat sich in Deutschland in kurzer Zeit schon stark verbreitet.

hat sich in Deutschland in kurzer Zeit schon stark verbreitet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn* rechnet damit, dass die Corona-Variante in Deutschland bald dominieren könnte.

Update von Donnerstag, 18.02.2021, 06:45 Uhr: Der Apothekerverband Nordrhein rechnet damit, dass die Corona-Fallzahlen in den kommenden Wochen wieder ansteigen. Neben der Mutation werde auch die Ausweitung der Corona-Tests dazu führen, sagte Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ am Donnerstag (18.02.2021). „Wenn getestet wird, werden wir auch mehr Fälle haben“, verdeutlichte er und verwies auf eine vermutete Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen.

Des Weiteren wies Preis auf den Pollenflug hin, der bald verstärkt einsetzen werde. Das werde zu allergischen Reaktionen führen, die mit Corona-Symptomen verwechselt werden könnten. Auch das könne die Zahl der Corona-Tests in die Höhe treiben.

Corona-Mutanten: Flensburg führt nächtliche Ausgangssperre ein

+++ 20:30 Uhr: Die Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein hat ihre Corona-Maßnahmen verschärft. Wie der Norddeutsche Rundfunk meldet, wird eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Außerdem darf sich in Flensburg ein Hausstand künftig nicht mehr mit einem weiteren Hausstand treffen. „Ich weiß, dass das eine weitere Einschränkung der Freiheit der Menschen ist. Wir merken aber einfach, das die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen“, erklärte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

In Flensburg haben sich in den letzten sieben Tagen 181,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus infiziert. Laut der Flensburger Bürgermeisterin sind die neuen Corona-Varianten für deutlich mehr als ein Drittel der Infektionen in der Stadt verantwortlich.

+++ 18:10 Uhr: Der Immunologe Michael Meyer-Hermann warnt vor den ansteckenderen Corona-Varianten. „Wir sind aktuell mit mindestens zwei Pandemien konfrontiert“, sagte der Forscher gegenüber dem Tagesspiegel. Die alte habe man mit den aktuellen Maßnahmen im Griff. „Gleichzeitig findet aber gerade eine Ausbreitung der neuen Variante statt, deren Reproduktionszahl mit den aktuellen Maßnahmen über eins liegt.

Da die neue Corona-Variante noch nicht dominant ist, „sieht das in der Summe immer noch wie sinkende Fallzahlen aus“, sagte der Physiker und Mathematiker, der am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die Abteilung Systemimmunologie leitet. Es könne aber sein, dass die derzeit angestrebte Inzidenz von 35 mit den aktuellen Maßnahmen nicht zu erreichen ist. „Das macht deutlich, dass jede Form von Öffnungen zum jetzigen Zeitpunkt ein hohes Risiko birgt, die gesetzten Ziele nicht erreichen zu können.“

Corona: Britische Variante breitet sich überraschend schnell aus

Erstmeldung vom Mittwoch, 17.2.2021: Frankfurt - Das Robert Koch-Institut (RKI)* gibt in neuen Daten an, dass der Anteil der zuerst in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Variante binnen zwei Wochen von sechs Prozent auf jetzt 22 Prozent angestiegen ist. Die ansteckendere Variante breitet sich also auch in Deutschland schnell aus. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin mit. „Wir müssen damit rechnen, dass die Variante bald auch bei uns die dominierende werden könnte“, sagte Spahn. Bei allen Öffnungsschritten aus dem Lockdown sei daher große Vorsicht geboten.

Dennoch verwies Spahn darauf, dass die Corona-Infektionen* insgesamt zugleich zurückgehen. Das zeige, dass die Schutzmaßnahmen wirkten und sei „bis hierhin ermutigend“. Erwartungen auf rasche Öffnungen dämpfte der Minister jedoch gleichzeitig. Die Wege aus dem Lockdown müssten „mit ganz besonderer Vorsicht“ gegangen werden. Es sei richtig, dass als Erstes die Kitas und Schulen wieder stärker öffneten.

Corona in Deutschland: Öffnungspläne können sich weiter nach Inzidenz richten

Es müsse nun aber jeden Tag überprüft werden, was die Kita- und Schulöffnungen in der Dynamik veränderten. Spahn sagte, er habe nichts gegen Öffnungspläne, die sich nach Inzidenzwerten der Virusausbreitung richteten. Es sollte aber allen bewusst sein, wie wichtig das Thema Mutationen ist. Alle zwei Wochen müsse daher überprüft werden, „wo wir stehen“.

Die Menschen in Deutschland rief Spahn eindringlich dazu auf, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten und vorsichtig zu sein. „Wir machen den Unterschied ‒ jeden Tag.“

Corona-News: Auswirkungen der Corona-Mutationen auf Deutschland noch unklar

Der Anteil der anderen, ebenfalls als ansteckender geltende Mutation, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde, liegt derweil bei anderthalb Prozent, erklärte Spahn weiter. Das RKI werde im Laufe des Tages einen Bericht dazu veröffentlichen. Bis jetzt ist noch unklar, wie sich die Mutationen auf den Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland auswirken könnte. (Sandra Böhm) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

