Corona-Wirtschaftsgipfel: Scharfe Kritik an Lockdown-Verlängerung – Altmaier warnt

Am Dienstag (16.02.2021) beraten die Wirtschaftsverbände mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Hauptthema dürfte die Corona-Wirtschaftshilfe sein.

Die Corona-Maßnahmen betreffen Teile der Wirtschaft besonders hart.

betreffen Teile der Wirtschaft besonders hart. Viele Branchen zeigen sich unzufrieden bezüglich der staatlichen Hilfen.

zeigen sich unzufrieden bezüglich der staatlichen Hilfen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt die Unternehmen vor einer dritten Corona-Welle.

Berlin – Wegen der verlängerten Corona-Maßnahmen und schleppender Finanzhilfen berät Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Vertretern zahlreicher Wirtschaftsbranchen. Vertreter:innen von mehr als 40 Verbänden nehmen am Online- „Wirtschaftsgipfel“ teil.

Altmeier spricht von möglicher dritter Corona-Welle

Im Vorfeld des Treffens warnte Altmaier vor den Folgen einer möglichen dritten Corona-Welle für Unternehmen. „Die Wirtschaft kann nicht florieren, wenn wir eine dritte Welle von Infektionen bekommen“, sagte Peter Altmaier am Dienstag (16.02.2021) im „ARD-Morgenmagazin“. Alles müsse daher daraufhin abgestimmt sein, dass man die Wirtschaft öffne, aber gleichzeitig eine „dramatische Situation wie in Nachbarländern“ vermeide.

Selbsttests könnten dabei definitiv helfen, so Altmaier. Daneben gibt es dem Minister zufolge noch „ganz viele andere Stellschrauben“, über die er mit Vertreter:innen der Verbände sprechen möchte. Bei dem Corona- „Wirtschaftsgipfel“ soll es um die Krise, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe gehen.

+ Corona-Lockdown: Bundeswirtschaftsminister Altmaier muss die Wirtschaft besänftigen. © Dorothée Barth

Wirtschaft fehlt wegen Corona-Maßnahmen Planungssicherheit

Die Wirtschaft verlangt verlässlichere Planungen für die Lockerung von Beschränkungen. Die weitere Verlängerung des Lockdowns vorerst bis 7. März war von betroffenen Branchen scharf kritisiert worden. Verbände beklagen stockende Hilfszahlungen und zu viel Bürokratie.

Die Konferenz müsse mehr als ein Trostgipfel sein, hatte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, gesagt. Er erwarte von Altmaier echte Perspektiven und wirkungsvolle Hilfspakete.

Corona-Krise: Verbände wollen keinen „Trostgipfel“

Für die Überbrückungshilfe III flossen nach dem Start in der vergangenen Woche bisher 34,6 Millionen Euro als Abschlagszahlungen durch den Bund, wie das Ministerium am Montag (15.02.2021) mitteilte. Bei den Hilfen für November und Dezember seien inzwischen sechs Milliarden Euro an Abschlägen und regulären Auszahlungen überwiesen worden. (FR/dpa)

Rubriklistenbild: © Dorothée Barth