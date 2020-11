Corona in Hessen: Infektionszahlen steigen weiter - Klagen gegen Maskenpflicht

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Hessen weiter an. Die Lage wird immer angespannter. Mehrere Klagen gegen die in weiten Teilen Hessens geltende Maskenpflicht erreichen die Gerichte.

Die Corona - Neuinfektionen in Hessen steigen weiter an.

- in steigen weiter an. Frankfurt steht mit einer 7-Tage- Inzidenz von 291,3 an der Spitze der Städte und Landkreis in Hessen.

steht mit einer 7-Tage- von 291,3 an der Spitze der Städte und Landkreis in Hessen. Die Maskenpflicht-Klage eines Mannes aus Frankfurt wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen.

Frankfurt - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Am Sonntag wurden 882 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet (Stand 09.11.2020). Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 54.043 bestätigte Infektionen. Zudem gab es fünf weitere Todesfälle. Insgesamt sind 758 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 164,23. 32.100 Personen (+900 zum Vortag) gelten als genesen.

Die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Region in Hessen ist die Stadt Frankfurt. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen, am Montag (09.11.2020) bei 291,3. An zweiter Stelle steht die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 245, gefolgt vom Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einem Wert von 224,7.

Corona in Hessen: Maskenpflicht in Frankfurt gilt weiter - Eilantrag abgelehnt

Auch zukünftig müssen Fußgänger einen Mund-Nase-Schutz in Teilen des Frankfurter Stadtgebiets tragen. Ein Eilantrag gegen die angeordnete Maskenpflicht hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt abgelehnt, wie es in einer Mitteilung von Montag (09.11.2020) heißt. Aus „übergeordneten Gründen des Gemeinwohls“ sei die Corona-Maskenpflicht weiter hinzunehmen, begründeten die Richter ihre Entscheidung.

Ein Mann, der im von der Maskenpflicht betroffenen Innenstadtbereich wohnt, hatte geklagt. Er halte die großflächige Einbeziehung der Wohngebiete für willkürlich. Aus der Erklärung der Richter heißt es, dass die Ausnahme einzelner Straßen und Flächen zu Unsicherheit und Verwirrung führen könnte. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen muss nach Angaben der Stadt Frankfurt innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen eine Maske getragen werden.

+ Auch zukünftig müssen Fußgänger einen Mund-Nase-Schutz in Teilen Frankfurts tragen. Die Klage eines Mannes wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen. © Boris Roessler/dpa

Hessen: AfD-Fraktion will gegen Corona-Maskenpflicht im Landtag klagen

Nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur hat auch die AFD-Fraktion angekündigt, gegen die Corona-Maskenpflicht im hessischen Landtag zu klagen. „Eine Maskenpflicht am Sitzplatz im Plenarsaal des Landtags ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, da hier hinreichende Abstände gewahrt und entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten werden können“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou am Montag (09.11.2020) in Wiesbaden.

Solange die Corona-Maskenpflicht aber nicht durch eine Gerichtsentscheidung gekippt sei, gelte die aktuelle Verfügung für alle Angeordneten des hessischen Landtags. Daran werde sich auch die AfD-Fraktion nach eigenen Angaben auch halten. (Von Luisa Ebbrecht)