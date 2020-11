Ordnungsamt und Polizei sind vorbereitet: Strenge Auflagen für Corona-Demo in Frankfurt

In Frankfurt wollen am Samstag Menschen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus demonstrieren (Symbolbild).

Das Bündnis „Querdenken 69 - Frankfurt“ hat für morgen zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Mainmetropole aufgerufen. Die Stadt kündigt strenge Auflagen an.

Für Samstag (14.11.2020) ist eine Demo der Initiative „ Querdenken 69 “* in Frankfurt geplant.

der Initiative „ “* in geplant. Bisher sind drei Gegendemonstrationen angemeldet.

angemeldet. Die Stadt Frankfurt erwartet mehrere tausend Teilnehmer - und kündigt strenge Auflagen an.

Frankfurt ‒ „Kein Lockdown für Bembeltown“ - unter diesem Motto ruft das Bündnis „Querdenken 69 - Frankfurt“ zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Frankfurt auf. Wie das Bündnis auf seiner Webseite mitteilt, sollte die Demonstration um 12 Uhr in der Kaiserstraße vor dem Hauptbahnhof Frankfurt* starten. Von dort sollten die Anhänger von „Querdenken 69“ dann über die Hauptwache, die Konstablerwache und das Eschenheimer Tor ziehen. Der Demonstrationszug sollte dann auf dem Rathauenplatz/Goetheplatz/Rossmarkt enden, wo gegen 14.30 Uhr noch eine Kundgebung geplant ist. Nun hat das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt die Route allerdings erheblich gekürzt: Der Weg führt nun vom Startpunkt auf direktem Weg zum Ziel am Rossmarkt.

Corona-Demonstration in Frankfurt „Kein Lockdown für Bembeltown“ Gegendemonstrationen „Gegen Querdenken 69“ „Gegen den Auftritt von rechten Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern“ „Solidarität statt Antisemitismus und Verschwörungsideologie“ Beginn der Demonstrationen Samstag, 14.11.2020, 11.00 Uhr bzw. 12.00 Uhr Route (vom Ordnungsamt Frankfurt verfügt) Kaiserstraße - Hauptbahnhof Frankfurt - Karlstraße - Mainzer Landstraße - Taunusanlage - Taunustor - Große Gallusstraße - Rossmarkt Kundgebung 14.30 Uhr: Rathauenplatz/Goetheplatz/Rossmarkt Auflagen Route verkürzt, Einhaltung der Maskenpflicht und des Mindestabstandes, Davidstern mit diversen Inschriften (z.B. „CoV-2“, „ungeimpft“, „impfen macht frei“, „Dr. Mengele“ oder „ZION“) verboten

Anhaltspunkte für ein Verbot der „Querdenken 69“-Demonstration in Frankfurt hätten sich aus der Anmeldung und einem Kooperationsgespräch nicht ergeben, erklärt das Frankfurter Ordnungsamt. Demnach dürfe die Demonstration gegen den „Lockdown Light“ und die generellen Corona-Maßnahmen in Frankfurt unter strengen Auflagen stattfinden.

„Querdenken 69 - Frankfurt“: Demonstration gegen Corona-Einschränkungen am Samstag

Nach Angaben des Ordnungsamtes in Frankfurt sind 500 Teilnehmer für den Zug vom Hauptbahnhof bis zum Goetheplatz angemeldet und 2000 für die anschließende Kundgebung. Das Bündnis demonstriert gegen die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen in Frankfurt. Man richte sich gegen die erneute Einschränkung des öffentlichen Lebens und fordere eine offenere Diskussion über den Umgang mit der Corona-Pandemie, sagte Malin Joy Singh von „Querdenken 69“ der Frankfurter Rundschau*. Im Aufruf der Initiative heißt es, es sei eine „Demo für unsere Grundrechte, Meinungsfreiheit und Demokratie“.

Nachdem es bei einer Demonstration der Bewegung „Querdenken“ in Leipzig vergangenes Wochenende (07.11.2020) zu massiven Regelverstößen, Ausschreitungen und Angriffen auf Journalisten und die Polizei gekommen ist, betont die Frankfurter „Querdenken“-Bewegung in ihrem Aufruf zur Demo gegen die Corona-Maßnahmen, dass es sich um eine friedliche, familienfreundliche Demonstration handle bei der Gewalt und Extremismus ausdrücklich unerwünscht seien.

Corona-Demo von „Querdenken 69“ in Frankfurt: Polizei will „konsequent einschreiten“

Ordnungsamt und Polizei der Stadt Frankfurt kündigen dennoch strenge Auflagen für die Corona-Demonstration am Samstag (14.11.2020) an und erklären, dass die Polizei im Zweifel „konsequent einschreite“. Neben der Demonstration der Kritiker des „Lockdown Light“ in Frankfurt haben sich nach Angaben des Frankfurter Ordnungsamtes auch bereits drei Gegendemonstrationen angekündigt. Die Demonstrationen laufen unter den Namen: „Gegen Querdenken 69“, „Gegen den Auftritt von rechten Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern“ und „Solidarität statt Antisemitismus und Verschwörungsideologie“.

Morgen alle auf die Straße! Mit Abstand und Maske solidarisch gegen Nazis und Verschwörungsideologiker*innen! Ob Frühjahr oder Herbst, wir lassen ihnen keine Ruhe.#antifa #frankfurt #ffm1411 https://t.co/fykyMn6l5v — [iL*]-Frankfurt (@iLfrankfurt) November 13, 2020

Wie viele Menschen an den Gegendemonstrationen teilnehmen werden, können die Veranstalter derzeit nicht abschätzen. Eine Teilnehmerzahl von 500 „wäre aus unserer Sicht ein gutes Zeichen“, sagte die Sprecherin des antifaschistischen Bündnisses „Aufklärung statt Verschwörungsideologien“ der „hessenschau“. Man gehe davon aus, dass sich alle Gegendemonstranten solidarisch verhalten und Abstandsregeln und Maskenpflicht einhalten würden.

Frankfurt rüstet sich für „Querdenken 69“-Demonstration: Verstöße haben Konsequenzen

Die Polizei in Frankfurt kündigte an, die Lager voneinander getrennt halten zu wollen, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Zudem wurde für alle Demonstrationen in der Innenstadt von Frankfurt eine umfassende Maskenpflicht sowie eine Abstandsregelung der Demonstrierenden untereinander und zu unbeteiligten Dritten erlassen.

Der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank betont: „Das Rechtsgut der Versammlungsfreiheit ist ein so hohes Gut, dem wir uns gerade in unserer toleranten Stadt verpflichtetet fühlen.“ Dennoch sei man durch die Bilder aus Leipzig und vergangene Corona-Demonstrationen von „Querdenken 69“* in Frankfurt in Alarmbereitschaft. „Dieses Verhalten von Versammlungsteilnehmenden ist inakzeptabel und gehört sanktioniert“, so Frank weiter. (iwe) *fnp.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.