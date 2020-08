Bad Nauheim: Corona-Fall am ersten Schultag - Schüler nach Urlaub im Unterricht, bevor Test-Ergebnis vorlag

Der erste Schultag in der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim hat nicht gut angefangen. Bei einem Schüler wurde das Coronavirus nachgewiesen. Folglich heißt es für alle Klassenkameraden sowie die beiden Lehrer, die an diesem Tag in der Klasse unterrichteten: Quarantäne!

Corona-Fall an Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim

an Schüler saß in Klassenzimmer, bevor Test-Ergebnis vorlag

saß in Klassenzimmer, bevor vorlag Schüler und Lehrer in Quarantäne

Bad Nauheim - Ein Schüler der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim war in der vergangenen Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt. Am Donnerstag ließ er sich in der Hausarztpraxis einen Abstrich machen. Noch bevor das Ergebnis des Corona-Tests vorlag, wurde der Schüler in die Schule geschickt. Wegen der Überlastung der Labore kam das Resultat des Corona-Tests erst am Montagvormittag.

Dann, gegen 13.15 Uhr am Montag, wurde die Schule informiert. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Wetterau hat Schulleiterin Uta Stitterich nun angekündigt, dass alle Schüler der Klasse, in die der betroffene Schüler geht, bis einschließlich 31. August in Quarantäne gehen müssen. Gleiches gilt für Lehrer, die diese Klasse der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim am Montag unterrichtet hatten. Weil kein klassenübergreifender Unterricht, zum Beispiel in Religion oder Ethik stattfand, sind parallele Lerngruppen und Klassen nicht betroffen.

Corona: Fall in Ernst-Ludwig-Schule Bad Naheim - Quarantäne für Schüler und Lehrer

Alle betroffenen Schüler beziehungsweise deren Eltern wurden am Montag über die Quarantäne durch das Gesundheitsamt des Wetteraukreises über den Corona-Fall in Bad Nauheim informiert. Die Quarantäne gilt nur für die Kontakte ersten Grades. Das heiß: Schüler und Lehrer, nicht aber deren Eltern, Geschwister und andere Familienangehörige.

Wie Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Stephanie Becker-Bösch mitteilte, werden am kommenden Sonntag alle betroffenen Schüler sowie Lehrkräfte auf eine Corona-Infektion durch das Gesundheitsamt getestet.

Corona-Fall in Bad Nauheim: „Es ist fahrlässig, die Ergebnisse eines Corona-Tests nicht abzuwarten“

Die Gesundheitsdezernentin nimmt den Corona-Fall am ersten Schultag in Bad Nauheim sehr ernst. „Es ist fahrlässig, die Ergebnisse eines Corona-Tests nicht abzuwarten, sondern gleich in die Schule zu gehen. Ich appelliere an die Eltern hier mehr Verantwortung zu zeigen. Das ist für die Eindämmung des Virus unverzichtbar. Gerade die besonders gefährdeten Personengruppen sind auf die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitmenschen angewiesen. Der Fall an der Ernst-Ludwig-Schule zeigt, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen, und wie schnell ein Lockdown wieder kommen kann. Ich kann nur ganz dringend an alle Wetterauerinnen und Wetterauer appellieren, sich an die Vorgaben zu halten, Abstand zu halten, die Hygieneregeln einzuhalten und die Alltagsmasken zu tragen. Auch wenn das bei den hohen Temperaturen sehr unangenehm ist. Viel unangenehmer wäre es, wenn uns das Infektionsgeschehen aus den Händen gleiten würde und wir eine massive zweite Welle erleben würden.“