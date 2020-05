Corona-Fall in Karbener Kita – Kinder und Erzieher in häuslicher Absonderung

Am 14. Mai war ein später positiv getestetes Kind letztmalig in seiner Kita in Karben-Petterweil. Die Einrichtung wurde vorsorglich geschlossen.

Karben - In Petterweil ist eine Kita vorsorglich geschlossen worden, das berichtete der Wetteraukreis am Mittwoch (20. Mai). Bei einem der Kinder dort wurde eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt - das Kind besuchte die Kita das letzte Mal am 14. Mai.

„Nachdem jetzt der positive Befund einer Virusinfektion bestätigt wurde, haben wir alle 16 Kinder, die dort in der Notbetreuung waren, und die elf Betreuungskräfte, die alle mit dem Kind in Kontakt waren, in häusliche Absonderung geschickt“, sagte Amtsarzt Dr. Reinhold Merbs, der noch am Mittwoch einen Abstrich bei allen Kindern und den Betreuungskräften vornahm.

Um eine Weiterverbreitung der Infektion auszuschließen, werden alle direkten Kontaktpersonen in häusliche Absonderung bis einschließlich 28. Mai 2020 geschickt. Wie Bürgermeister Guido Rahn mitteilte, wird dann der 29. Mai 2020 zur Reinigung und Desinfektion der Einrichtung genutzt. Nach Pfingsten wird der Kindergarten am 02. Juni 2020 wieder öffnen.