Bürgermeister sauer wegen Demo: „Extremistische Querköpfe haben sich selbst entlarvt“

Corona-Zweifler in Frankfurt: Die Demo der Querdenker kommt nicht bei allen gut an.

Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker kritisiert die Querdenker-Bewegung. Extremistische Querköpfe seien in Frankfurt nicht willkommen.

Uwe Becker, Bürgermeister von Frankfurt, ärgert sich über das Verhalten der Querdenker .

. Die Demos gegen die Corona-Maßnahmen seien Plattformen des Extremismus.

seien Plattformen des Extremismus. Becker möchte keine Demokratiefeindlichkeit in Frankfurt.

Frankfurt - Uwe Becker (CDU), Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Frankfurt, hat die Querdenker-Demonstrationen scharf verurteilt. Vor gut einer Woche haben an der Paulskirche in Frankfurt mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert und dabei die Maskenpflicht und Abstandsregeln nicht eingehalten. Am vergangenen Donnerstag gab es an gleicher Stelle erneut Demonstrationen.

Corona-Demos in Frankfurt: „Plattform des Extremismus“

„Wer sich kritisch mit der Notwendigkeit und Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen auseinandersetzen möchte, kann dies in unserem Land frei und offen tun“, so der Politiker. Mehr und mehr seien die sogenannten Querdenker-Demonstrationen jedoch Plattformen des Extremismus geworden. Auf ihnen vermische sich Hass, Hetze und Verschwörungstheorien mit Antisemitismus und Verächtlichmachung der freiheitlichen Demokratie.

Nicht erst die Erstürmung der Treppen des Reichstagsgebäudes in Berlin und die Einschüchterungsversuche von Abgeordneten im Deutschen Bundestag, sondern schon die getätigten Reden auf Querdenker-Veranstaltungen offenbaren laut Becker einen „undemokratischen und extremistischen Ungeist“, dem sich die Gesellschaft in ihrer Mehrheit entgegenstellen muss.

„Querdenker verbreiten Hass, Hetze und Antisemitismus und dies dürfen wir nicht wortlos hinnehmen“, betonte Becker am Montag (23.11.2020) vor dem Hintergrund der angekündigten Großdemonstration für den 12.12.2020 in Frankfurt. Extremistische Querköpfe seien in Frankfurt nicht willkommen.

Querdenker verbreiten Hass, Hetze und Antisemitismus – Verquere Demokratiefeindlichkeit hat in unserer Stadt keinen Platz https://t.co/y0ecwjlksn — uwe becker (@itsuwe) November 23, 2020

Schon die zurückliegende Demonstration am vergangenen Donnerstag an der Paulskirche in Frankfurt habe den wahren Ungeist der Querdenker gezeigt. „Mit dem Ausspruch, dass das Coronavirus nicht aus Wuhan, sondern aus den Bankentürmen käme, haben sich die extremistischen Querköpfe selbst entlarvt“, sagte Becker. Das seien nichts anderes als alte auch antisemitische Stereotype von der Weltverschwörung in neuer Fassade. „Hier nutzen die Gegner unserer Demokratie das Coronavirus für den Kampf gegen unsere freiheitlich-demokratische Ordnung und gegen unsere Soziale Marktwirtschaft“, so Becker weiter.

Corona-Krise: Demokratiefeindlichkeit hat in Frankfurt keinen Platz

Wenn noch dazu auf Anne Frank und die Geschwister Scholl Bezug genommen werde, dann missbrauche die Querdenker-Bewegung das Andenken an die Opfer der Nazityrannei für ihre durchschaubare populistische Propaganda, teilt Becker mit. Die Rede einer Frau aus Kassel während einer Querdenker-Demo in Hannover sorgt derzeit bundesweit für Unverständnis. Die Frau hatte sich während ihres Vortrags mit Sophie Scholl verglichen, da sie seit Monaten aktiv im Widerstand sei, Reden halte, auf Demos gehe und Flyer verteile. Das berichtet die HNA.

„Nicht unser freier demokratischer Rechtsstaat und seine Institutionen sind die Feinde der Demokratie, Ihr seid dies. Verquere Demokratiefeindlichkeit hat in unserer Stadt keinen Platz“, erklärte Frankfurts Bürgermeister Becker in Richtung der Verantwortlichen der Querdenker. (tob)