Corona in Hessen: Kultusminister Lorz äußert sich zur befürchteten Schulschließung

Das Gesundheitsamt in Offenbach meldet, dass sich Menschen ein zweites Mal mit dem Coronavirus infiziert haben. Nun äußert sich Hessens Kultusminister zu einer erneuten Schulschließung.

Die Corona - Neuinfektionen in Hessen steigen rasant an.

- in steigen rasant an. Immer mehr Covid-19*-Patienten werden in hessischen Kliniken behandelt.

Manche Menschen infizieren sich sogar ein zweites Mal mit dem Coronavirus – alle weiteren Informationen finden sie in unserem bisherigen Ticker zu Corona in Hessen.

+++13:17 Uhr: Auch die Schulen in Hessen haben in der Corona-Pandemie zu Kämpfen. Der Präsenzunterricht soll jedoch so lange wie möglich angeboten werden, wie Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erneut bekräftigte. Er wolle einen landesweiten Wechselunterricht zwischen Präsenz in den Klassen und Lernen von zu Hause aus verhindern, solange es gehe, sagte er am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.

Es gebe keinen Grund, dass bei hohen Infektionszahlen in Offenbach auch die Kinder im Vogelsberg zu Hause bleiben müssen. „Solange es infektiologisch vertretbar ist, werde ich für jedes Kind an jedem Ort in Hessen um jeden Tag Präsenzunterricht kämpfen“, sagte Lorz. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Moritz Promny, forderte vom Land eine Bildungs- und Betreuungsgarantie. „Familien brauchen die Sicherheit, dass ihre Kinder nicht wieder wochenlang den Schulen fernbleiben müssen und währenddessen keinen adäquaten Distanzunterricht erhalten“, sagte er. Für ältere Schülerinnen und Schüler müsse dafür schnellstmöglich das Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht ermöglicht werden. Eine gute digitale Infrastruktur sei dafür unabdingbar.

RKI gibt aktuelle Corona-Fallzahlen von Hessen bekannt: Fast 2.000 Neuinfektionen

Update vom Donnerstag, 12.11.2020, 6.47 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. In Hessen wurden demnach 1.905 Neuinfektionen im Vergleich zu Mittwoch registriert. Die Zahl der Infizierten steigt damit auf 59.371. In den vergangenen 24 Stunden sind darüber hinaus 12 weitere Personen gestorben (insgesamt 821).

Die 7-Tage-Inzidenz in Offenbach ist weiterhin besonders hoch und in den vergangenen 24 Stunden noch einmal gestiegen. Sie liegt nun bei 317,0. Am Montag lag der Wert noch bei 245,6. Das RKI meldet in Offenbach 19 Corona-Neuinfektionen. Die zweithöchste Inzidenz hat Frankfurt (273,2) zu verzeichnen, in der größten Stadt Hessens wurden 130 Neuinfektionen registriert. Im Vergleich zum Mittwoch (278,6) ist die Inzidenz in Frankfurt aber leicht gesunken.

Corona in Hessen: Menschen infizieren sich zum zweiten Mal – Zahlen steigen stark an

+++ 20.15 Uhr: Das Film- und Kinobüro Hessen e.V. hat sich im Namen der hessischen Kinos mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gewandt. Die Mitglieder der Gruppierung sorgen sich um den Fortbestand der Kinolandschaft. Es komme jetzt darauf an, die richtigen Weichen zu stellen, damit die Kinos und weite Teile der Kulturbranche nicht auf der Strecke bleiben, heißt es in dem Schreiben.

Die Politik müsse das Heft des Handelns in der eigenen Hand haben und tragfähige Konzepte zur Aufrechterhaltung des sozialen und kulturellen Lebens erarbeiten, fordert das Film- und Kinobüro Hessen. Dazu gehöre auch die staatliche Unterstützung in Form von Betriebskostenzuschüssen, damit die Existenz der Kinos und ihrer Betreiber gesichert werden könne.

Corona-Krise: Wiederöffnung der Kinos mit verbesserten Abstandsregeln gefordert

Außerdem wird in dem offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier eine Wiederöffnung der Kinos mit verbesserten Abstandsregeln gefordert. „Die Erfahrungen zeigen, dass in bestuhlten Räumen, in denen das Publikum auf das Leinwand-Geschehen fokussiert ist, ein auf ein Meter oder einen Sitzplatz reduzierter Abstand ausreichend ist“, steht in dem Brief geschrieben.

Corona: 1.722 Neuinfektionen in Hessen

+++ 16.17 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte des Bundeslands gemeldet. Landesweit haben sich binnen 24 Stunden 1.722 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt gibt es damit in Hessen nun 57.466 bestätigte Covid-19-Fälle. Seit dem Vortag sind in Hessen 23 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 809 Todesfälle.

Corona: Drei neue Todesfälle in Frankfurt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg und in der Stadt Frankfurt gibt es jeweils drei neue Todesfälle. Bei der 7-Tage-Inzidenz weisen weiter die Großstädte Frankfurt und Offenbach die höchsten Werte auf: Offenbach kommt auf eine Inzidenz von 310,1, die Mainmetropole Frankfurt auf 278,3.

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 14, Todesfälle binnen 24 Sunden 1, 7-Tage-Inzidenz 130,9

Neuinfektionen 14, Todesfälle binnen 24 Sunden 1, 7-Tage-Inzidenz 130,9 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 61, Todesfälle binnen 24 Stunden 3, 7-Tage-Inzidenz 168,8

Neuinfektionen 61, Todesfälle binnen 24 Stunden 3, 7-Tage-Inzidenz 168,8 Kreis Fulda: Neuinfektionen 23, 7-Tage-Inzidenz 101,8

Neuinfektionen 23, 7-Tage-Inzidenz 101,8 Kreis Gießen: Neuinfektionen 97, 7-Tage-Inzidenz 211,3

Neuinfektionen 97, 7-Tage-Inzidenz 211,3 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 69, 7-Tage-Inzidenz 205

Neuinfektionen 69, 7-Tage-Inzidenz 205 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 16, 7-Tage-Inzidenz 95,3

Neuinfektionen 16, 7-Tage-Inzidenz 95,3 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 99, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 177,5

Neuinfektionen 99, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 177,5 Kreis Kassel: Neuinfektionen 50, 7-Tage-Inzidenz 104,8

Neuinfektionen 50, 7-Tage-Inzidenz 104,8 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 49, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 120,4

Neuinfektionen 49, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 120,4 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 53, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 154,5

Neuinfektionen 53, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 154,5 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 138, 7-Tage-Inzidenz 187,6

Neuinfektionen 138, 7-Tage-Inzidenz 187,6 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 71, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 163,7

Neuinfektionen 71, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 163,7 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 94, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 222,7

Neuinfektionen 94, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 222,7 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 19, 7-Tage-Inzidenz 128,3

Neuinfektionen 19, 7-Tage-Inzidenz 128,3 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 158, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 220,8

Neuinfektionen 158, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 220,8 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 31, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 143,7

Neuinfektionen 31, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 143,7 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 22, 7-Tage-Inzidenz 91,3

Neuinfektionen 22, 7-Tage-Inzidenz 91,3 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 9, 7-Tage-Inzidenz 54

Neuinfektionen 9, 7-Tage-Inzidenz 54 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 29, 7-Tage-Inzidenz 122,2

Neuinfektionen 29, 7-Tage-Inzidenz 122,2 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 12, 7-Tage-Inzidenz 86,7

Neuinfektionen 12, 7-Tage-Inzidenz 86,7 Wetteraukreis: Neuinfektionen 84, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 120,8

Neuinfektionen 84, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 120,8 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 10, 7-Tage-Inzidenz 147,6

Neuinfektionen 10, 7-Tage-Inzidenz 147,6 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 249, Todesfälle binnen 24 Stunden 3, 7-Tage-Inzidenz 278,3

Neuinfektionen 249, Todesfälle binnen 24 Stunden 3, 7-Tage-Inzidenz 278,3 Stadt Kassel: Neuinfektionen 50, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 146,7

Neuinfektionen 50, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 146,7 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 67, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 310,1

Neuinfektionen 67, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 310,1 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 148, Todesfälle binnen 24 Stunden 2, 7-Tage-Inzidenz 194,5

Während in ganz Hessen die Corona-Zahlen weiter steigen, arbeitet das Personal in vielen Pflegeheimen auf Hochtouren. Im Altenzentrum Antoniusheim in Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen sogar Angestellte im Einsatz, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

+ Immer mehr Hessen werden positiv auf das Coronavirus getestet. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Kreis Offenbach: Menschen infizieren sich wiederholt mit dem Coronavirus

+++ 13.35 Uhr: Aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen beunruhigende Nachrichten. Demnach infizieren sich im Kreis Offenbach etliche Menschen zum wiederholten Mal mit dem Coronavirus, berichtet op-online.de. „Wir stellen inzwischen auch fest, dass sich Menschen ein zweites Mal infizieren, die sogenannten reaktivierten Fälle. Generell ist zu erwarten, wie Berichte aus Spanien zeigen, dass der Virus mutiert“, sagte Landrat Oliver Quilling kürzlich.

Doch dem Gesundheitsamt im Kreis Offenbach fehle schlicht und einfach die Zeit, diese Doppelinfektionen genauer zu überprüfen und eine Statistik darüber zu erstellen. „Wir arbeiten derzeit mit Mann und Maus an der Kontaktnachverfolgung“, sagt Kreissprecherin Ursula Luh. Die Eindämmung der Corona-Pandemie stehe im Vordergrund. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI, Stand Mittwoch, 11.11.2020, 0 Uhr) für Hessen haben sich im Kreis Offenbach im Vergleich zum Vortag 158 Menschen neu mit Corona infiziert, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 220,9.

Corona-Lage in Hessen: 7-Tage-Inzidenz in einer Stadt über 300

Update vom Mittwoch, 11.11.2020, 6.52 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekanntgegeben. In Hessen wurden 1.722 Neuinfektionen im Vergleich zu Dienstag registriert. Die Zahl der Infizierten steigt damit auf 57.466. Gestern sind 23 weitere Personen gestorben (insgesamt 809). In den letzten sieben Tagen wurden 174,36 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vermeldet.

Besonders hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Offenbach (310,9). Am Montag lag der Wert noch bei 245,6. Das RKI meldet in Offenbach 67 Corona-Neuinfektionen und einen Todesfall. Die zweithöchste Inzidenz hat Frankfurt (278,6) zu verzeichnen, in der größten Stadt Hessens wurden 249 Neuinfektionen und drei Todesfälle registriert. Auf Platz drei bei der Inzidenz liegt der Landkreis Marburg-Biedenkopf (222,2), dicht gefolgt vom Kreis Offenbach (220,9).

+ Die Corona-Lage in den Kliniken in Hessen ist bereits angespannt. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Hessen: Sozialministerium meldet aktuelle Fallzahlen

+++ 15.09 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte des Bundeslands gemeldet. Landesweit haben sich binnen 24 Stunden 1.701 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt gibt es damit in Hessen nun 55.744 bestätigte Covid-19-Fälle. Seit gestern sind 28 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 786 Coronafälle.

Im Kreis Offenbach gibt es sieben neue Todesfälle, in den Kreisen Groß-Gerau und Marburg-Biedenkopf jeweils vier. Bei der 7-Tage-Inzidenz weisen weiter die Großstädte Frankfurt und Offenbach die höchsten Werte auf: Offenbach kommt auf eine Inzidenz von 297,8, die Mainmetropole Frankfurt auf 280,2.

Update vom Dienstag, 10.11.2020, 12.03 Uhr: Die Corona-Fallzahlen in Hessen steigen weiter an. Kliniken sind deshalb bereits in Alarmbereitschaft. Der Höchststand an Corona-Patienten in hessischen Krankenhäusern ist jedoch noch nicht erreicht. Erwartet wird er erst zum Monatswechsel. Derzeit würden 1.456 Covid-19-Patienten stationär in den Klinken des Landes behandelt, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in einem Hintergrundgespräch am Dienstag. 308 lägen auf Intensivstationen, 1148 auf normalen Stationen.

„Wir gehen davon aus, dass wir den Gipfel voraussichtlich etwa zum Monatswechsel erreichen werden“, sagte Klose. Durch Kontaktbeschränkungen, die seit etwa einer Woche gelten, scheine sich die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus abzuflachen. Zwischen dem Rückgang der Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung und der Entspannung der Situation in den Kliniken lägen erfahrungsgemäß zwei bis drei Wochen.

Corona in Hessen: Höchststand der Covid-Fälle in Kliniken Ende November erwartet

In Hessen gibt es nach Angaben von Prof. Jürgen Graf, dem Leiter des Planungsstabes stationäre Versorgung Covid-19, 2400 Intensivbetten. 2078 davon seien aktuell betriebsbereit, der Rest könne bei Bedarf durch Umverteilung des Personals in Betrieb genommen werden. „Gegenwärtig sind wir zuversichtlich, dass wir die Kapazitäten nicht voll ausreizen müssen“, sagte Graf.

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Hessen ist zuletzt wieder angestiegen an. Binnen eines Tages kamen 1.702 neue Fälle hinzu, wie das Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte (Stand: 00.00 Uhr). Damit liegt die Gesamtzahl bei nun 55.744. Auch die Zahl der Todesfälle ist stark gestiegen. Mit oder an Corona sind innerhalb eines Tages 28 Menschen gestorben. Insgesamt 786 Todesfälle wurden bisher mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen in Hessen liegt die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 298,6 erneut an der Spitze. Danach folgt Frankfurt (280,5) und der Kreis Groß-Gerau (220,9).

+ Das Coronavirus breitet sich weiter rasant aus. Hessen erwartet den Höchststand an Corona-Patienten in hessischen Krankenhäusern erst zum Monatswechsel. © Robert Michael/dpa (Symbolbild)

Corona in Hessen: Infektionszahlen steigen weiter - Klagen gegen Maskenpflicht

Erstmeldung vom 09.11.2020: Frankfurt - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Am Sonntag wurden 882 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet (Stand 09.11.2020). Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 54.043 bestätigte Infektionen. Zudem gab es fünf weitere Todesfälle. Insgesamt sind 758 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 164,23. 32.100 Personen (+900 zum Vortag) gelten als genesen.

Die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Region in Hessen ist die Stadt Frankfurt. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen, am Montag (09.11.2020) bei 291,3. An zweiter Stelle steht die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 245, gefolgt vom Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einem Wert von 224,7.

Corona in Hessen: Maskenpflicht in Frankfurt gilt weiter - Eilantrag abgelehnt

Auch zukünftig müssen Fußgänger einen Mund-Nase-Schutz in Teilen des Frankfurter Stadtgebiets tragen. Ein Eilantrag gegen die angeordnete Maskenpflicht hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt abgelehnt, wie es in einer Mitteilung von Montag (09.11.2020) heißt. Aus „übergeordneten Gründen des Gemeinwohls“ sei die Corona-Maskenpflicht weiter hinzunehmen, begründeten die Richter ihre Entscheidung.

Ein Mann, der im von der Maskenpflicht betroffenen Innenstadtbereich wohnt, hatte geklagt. Er halte die großflächige Einbeziehung der Wohngebiete für willkürlich. Aus der Erklärung der Richter heißt es, dass die Ausnahme einzelner Straßen und Flächen zu Unsicherheit und Verwirrung führen könnte. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen muss nach Angaben der Stadt Frankfurt innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen eine Maske getragen werden.

+ Auch zukünftig müssen Fußgänger einen Mund-Nase-Schutz in Teilen Frankfurts tragen. Die Klage eines Mannes wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen. © Boris Roessler/dpa

Hessen: AfD-Fraktion will gegen Corona-Maskenpflicht im Landtag klagen

Nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur hat auch die AFD-Fraktion angekündigt, gegen die Corona-Maskenpflicht im hessischen Landtag zu klagen. „Eine Maskenpflicht am Sitzplatz im Plenarsaal des Landtags ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, da hier hinreichende Abstände gewahrt und entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten werden können“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou am Montag (09.11.2020) in Wiesbaden.

Solange die Corona-Maskenpflicht aber nicht durch eine Gerichtsentscheidung gekippt sei, gelte die aktuelle Verfügung für alle Angeordneten des hessischen Landtags. Daran werde sich auch die AfD-Fraktion nach eigenen Angaben auch halten. (Von Luisa Ebbrecht mit dpa) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Arne Dedert