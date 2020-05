Corona: Lieferdienst vom Erzeugermarkt an der Konstablerwache getestet

In Frankfurt hat der Markt an der Konstablerwache einen Lieferdienst getestet. Der Grund: die Corona-Krise.

Frankfurt - Frische Lebensmittel per Lastenrad und Kutsche trotz Corona-Krise – was ungewöhnlich klingt, wurde in den vergangenen Wochen auf dem Markt an der Konstablerwache in Frankfurt getestet. Nun ist die Testphase des klimafreundlichen Lieferdienstes des Erzeugermarktes Konstablerwache abgeschlossen. Und der Betreiber des Erzeugermarkts ist zufrieden – ebenso wie die Stadt Frankfurt.

Letzter Tag des klimaneutralen Test-Lieferservice vom Erzeugermarkt an der Konstablerwache in #Frankfurt. Danke allen Beteiligten!!! Kommt gut in den Wonnemonat... pic.twitter.com/wHHAYufyc5 — Feyza Morgül (@operacivil) April 30, 2020

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) sagte laut einer Mitteilung der Stadt Frankfurt: „Genau für solche guten Ideen haben wir die Förderrichtlinie ‚Bürgerengagement für den Klimaschutz‘ im März 2019 ins Leben gerufen.“ Regionale, saisonale Lebensmittel, wie sie auf dem Erzeugermarkt angeboten würden, seien gut für das Klima.

„Wenn wir sie dann auch noch klimafreundlich ausliefern an Menschen, die aktuell das Haus nicht verlassen können, so haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und sogar noch die lokalen Anbieter unterstützt“, bilanzierte die Frankfurter Umweltdezernentin mit Verweis auf die Folgen der Corona-Krise.

Durch den Lieferdienst der Standbetreiber wurden frische Waren - regionales Gemüse und Obst, Grüne Soße, Spargel, Ahle Worscht, Apfelsaft, Weine und Stöffsche - an Bürger ausgeliefert, die in der aktuellen Corona-Krise zur Risikogruppe zählen und nicht einkaufen gehen können. Transportiert wurden die Bestellungen unmotorisiert und klimafreundlich mit Velotaxis, Lastenrädern und an Ostern sogar mit einer Kutsche.

Nach eigenen Angaben lieferte der Frankfurter Marktverein an insgesamt sieben Terminen im April jeweils 15 bis 20 Bestellungen aus. Der Test habe gezeigt, dass Bedarf zur Belieferung vorhanden sei, sagte Feyza Morgül, Geschäftsführerin des Frankfurter Marktvereins. Sie bedankte sich beim Umweltdezernat für die kurzfristige Förderung des Projekts. Morgül hatte Ende März einen Antrag für einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro gestellt.

