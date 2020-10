Frankfurt nähert sich Warnstufe rot (4): Stadt will Maßnahmen verschärfen

Lokale Corona-Ausbrüche und Sorglosigkeit im Alltag treiben die Corona-Zahlen in Frankfurt in die Höhe. Die Stadt will in Kürze neue Regeln verkünden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankfurt steigt rasant.

in steigt rasant. Bald könnte Frankfurt den kritischen Inzidenz-Wert von 50 (Stufe 4) überschreiten.

(Stufe 4) überschreiten. Die Stadt wird am Dienstag (06.10.) die neuen Corona-Regeln verkünden.

Frankfurt am Main – Die Mainmetropole steht kurz vor der Alarmstufe rot. Mit 48,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Frankfurt in den letzten sieben Tagen befindet sich die Stadt Frankfurt kurz vor der 4. Warnstufe* des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes Hessen.

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt am Montag in Frankfurt auf 3729 an. Das sind 94 mehr als am Sonntag, als es noch insgesamt 3635 Infizierte waren.

+ Die Warnstufen des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes Hessen. © Hessisches Sozialministerium

Corona in Frankfurt: Andere Maßnahmen erforderlich

Stadtrat Stefan Majer erklärte, dass der Fokus in den vergangenen Wochen auf lokalen Corona-Ausbrüchen lag. Ein Corona-Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft im Gallus, in der Geflüchtete, osteuropäische EU-Bürger und Wohnsitzlose leben, ließ die Zahl der Infizierten in die Höhe schnellen. Bis Sonntag waren dort insgesamt 116 Bewohner, Mitarbeiter und Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Da mittlerweile die meisten Infektionen allerdings auf das Alltagsleben in der Stadt zurückgeführt werden könnten, seien „nun andere Maßnahmen erforderlich.“ So komme es etwa vermehrt zu Ansteckungen in Sportvereinen, aber auch in Betrieben. Majer berichtete von einem Fall, wo Kollegen zusammen in einem Auto zum Arbeitseinsatz gefahren seien, ohne Masken zu tragen. Hinterher waren alle mit dem Virus infiziert.

Gesundheitsdezernent Stefan Majer zum erhöhten Inzidenzwert in Frankfurt: „Das Infektionsgeschehen ist nicht in der breiten Fläche zu finden, sondern kann zu einem erheblichen Teil auf ein konkretes lokales Ereignis eingegrenzt werden."



Alle Infos 👉 https://t.co/rfB3o7Wjuj pic.twitter.com/7X95aky17L — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) October 2, 2020

Der Krisenstab der Stadt Frankfurt wird am Dienstag, den 06. Oktober tagen und mögliche, für die neue Eskalationsstufe geplante und geeignete Maßnahmen beschließen. Anschließend sollen die neuen Corona-Regeln für Frankfurt in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Frankfurt kurz vor Alarmstufe 4: Neue Corona-Regeln erforderlich

„Neben den lokalen Maßnahmen für Frankfurt werden wir die Beschlüsse aus der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder aus der letzten Woche konsequent umsetzen,“ erläutert Stadtrat Stefan Majer. „Hierzu zählen vor allem Beschränkungen hinsichtlich der Teilnehmendenzahl bei privaten Feierlichkeiten.“ Auch in Frankfurt müsse nun damit gerechnet werden, dass bei einer 7-Tages-Inzidenz von 50 höchstens 25 Teilnehmende in öffentlichen oder angemieteten Räumen erlaubt sind. Für private Feiern wird voraussichtlich eine Höchstzahl von 10 Personen gelten.

Die Pressekonferenz ist nach aktuellem Stand für den 06. Oktober um 14.00 Uhr geplant. iwe (*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.