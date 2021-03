Klinik-Chefarzt aus Fulda: Die Hälfte der Covid-Patienten leidet noch nach drei Monaten an den Folgen

Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda hat bisher über 200 Covid-Patienten behandelt. Viele von ihnen kämpfen noch Monate nach der Infektion mit Folgeschäden. Welche Auswirkungen Corona hat, erklärt Chefarzt Bernd Kronenberger.

Fulda - Bernd Kronenberger, Chefarzt im Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda*, erklärt im Corona*-Interview, dass die Sars-COV-2-Infektion anders als zum Beispiel bei der Influenza in verschiedenen Phasen* abläuft. „Die Akutphase geht von Tag 1 bis Tag 8 oder 10. In dieser Phase haben die Patienten Fieber und leiden an starker Müdigkeit“, erklärt der Arzt.

„Dann verschwindet das Virus und die Immunreaktion tritt auf." Allerdings könnten Patienten in dieser postakuten Phase, wo deutlich erhöhte Entzündungen beobachtet werden, richtig schwer krank werden.