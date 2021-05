Corona: Freude bei den Schulleitern - Schüler im Kreis Fulda sind wieder in den Klassen

Wechselunterricht

Der Schulbetrieb ist im Wechselunterricht angelaufen, und auch die Kitas haben wieder geöffnet. (Symbolfoto)

Lehrer und Schüler sind glücklich: Der Schulbetrieb ist im Wechselunterricht angelaufen - und auch die Kitas haben wieder geöffnet. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165.

Kreis Fulda - An den Schulen im Kreis Fulda* bietet sich seit Montag ein selten gewordenes Bild: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nehmen den Weg in die Klassenräume wieder auf sich.* Seit Dezember hat man das so fast nicht mehr gesehen. Denn die meisten Schüler befanden sich seither im Corona*-Distanzunterricht.

„Ich merke, wie glücklich die Schüler sind“, sagt Markus Bente, Schulleiter der Wigbertschule in Hünfeld. Zwar habe es zunächst ein wenig Hektik vor Ort gegeben, dennoch: „Die Freude überwiegt.“ Bei den Schülern nehme er zudem ein „unheimliches Austauschbedürfnis“ wahr. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA